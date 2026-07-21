Resumen Diario: Los semiconductores suben bajo la sombra de la tensión geopolítica

Conclusiones clave Wall Street cerró con fuertes ganancias lideradas por el S&P100 y el sector de semiconductores, mientras persisten las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Nebius destacó entre las acciones estadounidenses tras la inversión revelada por Nvidia, mientras Morgan Stanley siguió presionando al sector SaaS.

El petróleo Brent volvió a superar los 91 dólares y Bitcoin recuperó los 66.000 dólares, impulsados por un mejor apetito por riesgo.

Estados Unidos El mercado bursátil estadounidense finalizó la sesión del martes con fuertes ganancias. El mejor desempeño entre los futuros sobre índices correspondió al US100 , con un avance cercano al 2% , seguido por los futuros del Russell 2000 , que subieron más de 1% .

, con un avance cercano al , seguido por los futuros del , que subieron más de . Oriente Medio continúa siendo uno de los principales factores que impulsan los movimientos del mercado. El sentimiento respecto a la evolución del conflicto sigue siendo mixto. La intensificación del intercambio de ataques y los daños a infraestructuras se alternan con propuestas para alcanzar un nuevo alto el fuego.

continúa siendo uno de los principales factores que impulsan los movimientos del mercado. El sentimiento respecto a la evolución del conflicto sigue siendo mixto. La intensificación del intercambio de ataques y los daños a infraestructuras se alternan con propuestas para alcanzar un nuevo alto el fuego. Estados Unidos está imponiendo nuevos aranceles a Canadá . A pesar del carácter selectivo y del impacto económico relativamente moderado de estas medidas, muchos analistas, periodistas e inversionistas consideran que esto podría ser solo el comienzo de una nueva ola de aranceles impulsada por Donald Trump .

está imponiendo nuevos a . A pesar del carácter selectivo y del impacto económico relativamente moderado de estas medidas, muchos analistas, periodistas e inversionistas consideran que esto podría ser solo el comienzo de una nueva ola de aranceles impulsada por . Según diversos medios, entre ellos Axios, el Gobierno estadounidense estaría en una fase preliminar de discusión sobre una posible prohibición de los modelos abiertos de inteligencia artificial, como respuesta directa al lanzamiento del modelo K3 de China. Noticias de empresas, EE.UU. General Motors (GM.US): El fabricante estadounidense presentó unos sólidos resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 . Los ingresos alcanzaron 48.000 millones de dólares , frente a los 47.000 millones esperados, mientras que el BPA se situó en 3,57 dólares , por encima de los aproximadamente 3,20 dólares previstos. Uno de los aspectos más positivos fue el aumento de las previsiones para el conjunto del ejercicio fiscal en varios indicadores operativos clave. La acción sube alrededor de 3% .

El fabricante estadounidense presentó unos sólidos resultados correspondientes al . Los ingresos alcanzaron , frente a los esperados, mientras que el se situó en , por encima de los aproximadamente previstos. Uno de los aspectos más positivos fue el aumento de las previsiones para el conjunto del ejercicio fiscal en varios indicadores operativos clave. La acción sube alrededor de . Nebius (NBIS.US): Uno de los líderes del sector "neo-cloud" se dispara más de 17% después de que Nvidia revelara una participación de 9,3% en la compañía.

Uno de los líderes del sector se dispara más de después de que revelara una participación de en la compañía. Eli Lilly (LLY.US): La empresa fue demandada por Novo Nordisk . Según la información publicada, la farmacéutica danesa acusa a Eli Lilly de diversas prácticas desleales y contrarias a los consumidores, principalmente relacionadas con el marketing. Hasta el momento, Eli Lilly no ha realizado comentarios. La acción sube alrededor de 1% .

La empresa fue demandada por . Según la información publicada, la farmacéutica danesa acusa a de diversas prácticas desleales y contrarias a los consumidores, principalmente relacionadas con el marketing. Hasta el momento, no ha realizado comentarios. La acción sube alrededor de . Northrop Grumman (NOC.US): La compañía estadounidense del sector defensa presentó sus resultados. A pesar de registrar ingresos y pedidos récord, la caída del margen operativo desde 13,8% hasta 10% provocó inicialmente un descenso cercano al 8% , que posteriormente se redujo hasta alrededor de 2% a medida que avanzaba la sesión.

La compañía estadounidense del sector defensa presentó sus resultados. A pesar de registrar ingresos y pedidos récord, la caída del margen operativo desde hasta provocó inicialmente un descenso cercano al , que posteriormente se redujo hasta alrededor de a medida que avanzaba la sesión. 3M (MMM.US): La compañía presentó resultados del segundo trimestre de 2026 significativamente superiores a las expectativas del mercado. El fuerte aumento del BPA hasta 2,24 dólares y de los ingresos hasta 6.500 millones de dólares estuvo acompañado por una mejora de las previsiones para todo el año, impulsando la acción cerca de 7% en la apertura.

La compañía presentó resultados del significativamente superiores a las expectativas del mercado. El fuerte aumento del hasta y de los ingresos hasta estuvo acompañado por una mejora de las previsiones para todo el año, impulsando la acción cerca de en la apertura. SaaS: Morgan Stanley publicó una serie de informes y recomendaciones sobre compañías del sector Software como Servicio (SaaS). A pesar de destacar aspectos positivos y mantener una visión "atractiva" sobre el conjunto del sector, el mercado se centró casi exclusivamente en los factores negativos, provocando caídas de entre 1% y 4% en las acciones del sector. Europa El sentimiento positivo también se trasladó a Europa . Los mayores avances se registraron en el W20 de Polonia y el DE40 de Alemania .

. Los mayores avances se registraron en el de y el de . Goldman Sachs elevó su previsión para los precios del gas natural europeo entre un 10% y un 15% en promedio para el tercer y cuarto trimestre de 2026 .

elevó su previsión para los precios del entre un en promedio para el y . Los mayores movimientos dentro del Euro Stoxx 50 se observaron en las acciones de tecnología e industriales, mientras que los sectores financiero y de telecomunicaciones registraron los peores desempeños. Noticias de empresas, Europa ASML lidera las ganancias, impulsada por el rebote del sector de semiconductores tras la reciente volatilidad.

lidera las ganancias, impulsada por el rebote del sector de tras la reciente volatilidad. Siemens Energy avanza más de 2% , mientras que TotalEnergies suma alrededor de 2% , beneficiándose del repunte de los precios del petróleo y el gas .

avanza más de , mientras que suma alrededor de , beneficiándose del repunte de los precios del y el . Novartis sube después de que su resultado operativo del segundo trimestre ( 5.940 millones de dólares ) superara las expectativas del mercado, pese a una caída del 50% en las ventas de Entresto debido a la competencia de medicamentos genéricos.

sube después de que su resultado operativo del segundo trimestre ( ) superara las expectativas del mercado, pese a una caída del en las ventas de debido a la competencia de medicamentos genéricos. Julius Baer cae 4% a pesar de registrar entradas netas superiores a las previstas.

cae a pesar de registrar entradas netas superiores a las previstas. Schindler retrocede 5% tras publicar unos ingresos trimestrales más débiles de lo esperado.

retrocede tras publicar unos ingresos trimestrales más débiles de lo esperado. La noruega Vaar Energi adquirirá BlueNord por aproximadamente 1.330 millones de dólares , dando origen al mayor productor independiente de petróleo y gas de Europa. Las acciones de ambas compañías suben alrededor de 5% y 6% , respectivamente.

adquirirá por aproximadamente , dando origen al mayor productor independiente de petróleo y gas de Europa. Las acciones de ambas compañías suben alrededor de y , respectivamente. Wienerberger pierde 4% tras advertir que sus beneficios para el conjunto de 2026 serán inferiores a lo previsto. Mercado de divisas En el mercado de divisas, la atención se centra en el dólar estadounidense y el euro, que, en un movimiento poco habitual, avanzan de forma simultánea frente al resto de la cesta de monedas. Ambos registran ganancias cercanas a 0,3%, impulsadas principalmente por cambios en las expectativas sobre las tasas de interés y la inflación en las principales economías. Materias primas La persistencia de las tensiones en Oriente Medio , e incluso su intensificación en algunos puntos, junto con el bloqueo del Mar Rojo anunciado por los hutíes , continúa respaldando los precios de los hidrocarburos .

, e incluso su intensificación en algunos puntos, junto con el bloqueo del anunciado por los , continúa respaldando los precios de los . El petróleo Brent avanza más de 2% y vuelve a situarse por encima de los 91 dólares por barril .

avanza más de y vuelve a situarse por encima de los . Entre los metales preciosos, la plata destaca con un fuerte avance superior al 4%. Este movimiento podría estar impulsado no solo por el aumento de las preocupaciones geopolíticas y el alza del petróleo, sino también por una posible capitulación, al menos parcial, tras caer por debajo de los 60 dólares, abriendo la puerta a una fuerte corrección alcista después de una prolongada serie de descensos.

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