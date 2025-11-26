Resumen diario: nuevo impulso en Wall Street; la plata sube más de 3%

Conclusiones clave Mejora del sentimiento en Wall Street, alzas sólidas en los metales preciosos y un rebote en las criptomonedas.

La sesión del miércoles en los mercados financieros internacionales trajo una nueva mejora del sentimiento en Wall Street, alzas sólidas en los metales preciosos y un rebote en las criptomonedas.

En estos momentos, el NASDAQ 100 avanza 1%, impulsado por la recuperación de Nvidia y otras compañías del sector de semiconductores e inteligencia artificial. Alphabet, en cambio, registra una corrección bajista.

CD Projekt superó ampliamente las expectativas del mercado en el tercer trimestre de 2025, al reportar un beneficio neto de 193,5 millones de Złoty polaco, frente a un pronóstico de 159 millones, casi un 22% más. Los ingresos alcanzaron 349,1 millones de Złoty polaco, frente a los 325 millones esperados. Un EBIT de 194,6 millones de Złoty polaco, por encima de los 168 millones estimados, confirma la sólida rentabilidad operativa de la compañía y sugiere que el crecimiento del negocio y el control de costos superaron las previsiones de los analistas.

Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE. UU. muestran una caída por tercera semana consecutiva. El mercado se vio sorprendido por la disminución, ya que se esperaba un ligero aumento. Los pedidos se han estabilizado en los últimos meses dentro de un rango cercano al ±3%. El incremento reportado estuvo en línea con lo previsto, aunque supone una desaceleración importante respecto a las dos lecturas anteriores.

La primera ministra británica presentó los puntos centrales de su presupuesto, con una reacción moderadamente positiva del mercado. Tras una caída inicial, el mercado de bonos recibió positivamente la noticia de un mayor margen fiscal para el Reino Unido: los rendimientos bajaron y la libra alcanzó su nivel más alto del día frente al dólar estadounidense.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) recortó su tasa oficial (OCR) en 25 puntos base, hasta 2,25%, en línea con lo esperado, probablemente dando el último paso del ciclo de flexibilización iniciado en 2024.

El mercado de plata enfrenta un problema estructural temporal: las reservas chinas del metal cayeron a su nivel más bajo en una década, mientras que las exportaciones de China a Londres alcanzaron un récord de 660 toneladas en octubre, intensificando la tensión en un mercado ya ajustado. La plata sube casi 3% hoy.

El cambio semanal en los inventarios de gas natural en EE. UU. fue de -11B; la previsión era -5B y el dato previo -14B. Los inventarios caen ligeramente más rápido de lo esperado, pero la lectura no altera el trasfondo fundamental de un mercado que, pese a la temporada de calefacción, sigue con sobreoferta respecto al promedio de cinco años.

Al mismo tiempo, las existencias de petróleo crudo aumentaron más de lo previsto, reforzando la sobreoferta existente en este mercado.

Bitcoin vuelve a superar los £60.000 tras una serie de caídas que llevó a la criptomoneda a sus niveles más bajos desde abril.

En el mercado forex, las divisas antipodas son las de mejor desempeño hoy, mientras que activos refugio como el dólar estadounidense y el yen japonés muestran debilidad.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.