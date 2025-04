Resumen diario: Sentimiento mixto en Wall Street. Bitcoin sube un 3 % ante la proximidad del “Día de la Liberación” de Trump.

La sesión bursátil europea cerró hoy en terreno positivo. El DAX alemán subió cerca de un 1,7 % , impulsado por alzas en Adidas , TUI y SAP , que recientemente se convirtió en la empresa de capital abierto más valiosa de Europa.

Wall Street se mantiene al alza en busca de dirección, en medio de la incertidumbre previa al anuncio arancelario previsto para mañana. Tanto el Nasdaq como el S&P 500 operan en terreno positivo (con variaciones de +0,1 % y -0,1 %, respectivamente), mientras que el DJIA retrocede un 0,2 % y el Russell 2000 cede un 0,05 % .

El índice de volatilidad VIX , tras varias oscilaciones, cae por debajo del umbral de 21 puntos. Sin embargo, tras la publicación de un débil dato del ISM manufacturero, registró un repunte momentáneo cercano al 22. Las acciones de Tesla avanzan con fuerza, subiendo casi un 6 % , mientras que Johnson & Johnson se encuentra bajo presión tras nuevas caídas, arrastrando a otros valores del sector salud como Merck y Eli Lilly .

Donald Trump ha aprobado el plan arancelario propuesto , que entraría en vigor tras el anuncio oficial. Según una portavoz de la Casa Blanca, Trump “se toma en serio los movimientos recientes del mercado”, lo cual fue interpretado por los inversores como una posible señal de que el mensaje de mañana podría ser más moderado , incluso si las tensiones comerciales se intensifican.

El ISM Manufacturero de marzo registró un descenso mayor al esperado, señalando una contracción del sector tras dos meses de expansión dinámica . El índice se situó en 49,0 (vs. previsión: 49,5; anterior: 50,3). El subíndice de precios pagados saltó por encima de 69 puntos , el nivel más alto desde agosto de 2022 (vs. previsión: 64, anterior: 62), lo que refleja un repunte significativo de las presiones de costos. También cayeron de forma notable los nuevos pedidos y los componentes de empleo.

Paralelamente, las interrupciones en las cadenas de suministro vinculadas a riesgos arancelarios con China siguen afectando al panorama. Como dato positivo, el PMI manufacturero final de S&P Global para marzo fue ligeramente superior a lo esperado, en 50,2 , frente a la previsión de 49,9 y la lectura preliminar de 49,8.

El informe de vacantes laborales (JOLTS) mostró 7,57 millones de vacantes en febrero , ligeramente por debajo de lo esperado (consenso: 7,66M; previo: 7,74M).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron hasta 1,14 % , ante expectativas de que la probabilidad de un recorte de tasas en junio ha aumentado hasta el 86 % tras los datos débiles del ISM.

La mayoría de las divisas del G10 se fortalecen frente al dólar estadounidense. El dólar australiano se aprecia tras la decisión del RBA de mantener las tasas en 4,1 % ( AUD/USD: +0,4 % ), mientras que el dólar canadiense se ve respaldado por el tono agresivo del Primer Ministro de Canadá, quien reafirmó su disposición a tomar represalias y por el sentimiento general de que los riesgos de guerra comercial ya están descontados ( USD/CAD: -0,4 % ). Por su parte, el EUR/USD cae nuevamente por debajo de 1,08, con una caída del 0,2 % , hasta 1,0793 .

El oro retrocede un 0,3 %, hasta los 3.114 USD/onza , luego de que la Casa Blanca señalara que Trump “se toma en serio los movimientos del mercado” , lo que ayudó a restaurar parcialmente el apetito por el riesgo. La plata cae un 1,3 % , hasta 33,64 USD/onza .

Los commodities energéticos operan mayoritariamente a la baja. El brent y el WTI retroceden cerca de un 0,3 % , mientras que los futuros de gas natural caen un 3,5 % .

En contraste, el Bitcoin registra una fuerte recuperación, con una suba del 3 % que lo impulsa por encima de los 85.000 USD , recuperándose tras una racha de debilidad. El mercado cripto más amplio también muestra signos moderados de repunte. Curiosamente, este repunte coincide con la caída del 0,5 % en el oro , lo que podría reflejar un mercado que anticipa un tono más conciliador por parte de Trump , lo cual podría respaldar al dólar, las acciones y los activos de riesgo.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia ha violado múltiples veces el alto al fuego, apuntando contra la infraestructura energética de Ucrania. Zelensky indicó que la administración estadounidense ya está al tanto de estos incidentes, lo que demuestra que la región aún está lejos de alcanzar un acuerdo de paz sostenible.

