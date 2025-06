Las acciones de L’Oréal podrían tener un potencial del +60%. ¿Está justificado su múltiplo? Fundada hace más de 100 años, L’Oréal (OR.FR) es la compañía líder del sector belleza y ha sido capaz de superar el sólido crecimiento del sector de manera sostenida en los últimos años. Esto ha provocado que las acciones de L’Oréal se valoren por parte de los inversores a múltiplos muy exigentes. ¿Están caras las acciones de L’Oréal? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Os animamos a que descarguéis el análisis completo de L’Oréal pinchando aquí.

El sector de la belleza como refugio El sector de la belleza ha sido tremendamente estable desde el año 2000. Desde entonces, el crecimiento medio ha sido de alrededor de un 4% anual, con caídas de ingresos únicamente en el año 2020. Pero la cosa no queda ahí, porque el potencial que tiene es alto debido al aumento esperado de clientes potenciales en diferentes partes del mundo. Aunque actualmente los países emergentes tengan un peso reducido en los ingresos totales del sector (menos del 20%), en el futuro supondrán un importante mercado. Dentro del Sur de Asia, Oriente Medio y el Norte de África se espera que para 2030 haya unos 470 millones de clientes potenciales, de los cuales 250 millones serán de India. Dentro de la belleza, la categoría más importante es la de cuidados para la piel, con casi el 40% de los ingresos. De hecho, es también una de las más estables. Pero el crecimiento está viniendo actualmente de la categoría de fragancias, con un aumento de los ingresos del 13% anualizado desde el 2021. Por segmentos, el mercado de masas sigue siendo el rey, con la mitad de los ingresos totales y fortaleciéndose en el contexto actual por la reducción de la confianza del consumidor. Este segmento se beneficia del salto de clientes desde el lujo aspiracional ante el aumento de la incertidumbre, en busca de reducir sus gastos sin renunciar al cuidado, comprando productos más baratos. L’Oréal reina en el sector L’Oréal es la líder del sector con una cuota de mercado del 14,5%. Este está principalmente dominado por 10 compañías, que copan el 60% de los ingresos del sector y que están ganando poder de mercado. Esto se debe a que tienen una mayor capacidad de realizar marketing, construir marcas reconocidas y realizar adquisiciones. En este 2025 la dinámica es similar, con L’Oréal incrementando sus ingresos en un 4,4% interanual en el primer trimestre del año (3,5% en términos constantes), frente al 0,4% del grupo de competidores estudiados. Esto le permitirá seguir ganando cuota de mercado, debido a su amplia gama de productos en su parte de consumo de masas, lo que le ayudará también capear temporales de una mejor manera que sus competidores. En la actualidad, está ganando mucha cuota de mercado a Estée Lauder, que ha tenido un problema de gestión de marcas e incrementos de precios que está dañando a la compañía. El negocio de L’Oréal L’Oréal tiene un total de 38 marcas, que se dividen en cuatro líneas de negocio: Productos de consumo: se trata de la línea de negocio más generalista, donde se pretende abarcar el consumidor de poder adquisitivo medio y bajo ofreciendo una amplia gama de productos a través de sus diferentes marcas. Las principales insignias son L’Oréal Paris con más de 7.500 millones de euros en ingresos, Garnier o Maybelline. Lujo: se enfoca en un cliente de poder adquisitivo medio-alto y alto, entrando en el se enfoca en un cliente de poder adquisitivo medio-alto y alto, entrando en el lujo aspiracional. Un ejemplo son los perfumes de marcas muy conocidas que opera a través de licencias. Lancome, YvesSaintLaurent o Prada son algunas de las marcas más reconocidas. Belleza dermatológica: más enfocado al cuidado médico de la piel, con productos más especializados en salud y vendidos en farmacias. La Roche-Posay es la marca que más está destacando. 3 de sus 4 marcas son las más prescritas por los dermatólogos a nivel mundial. Productos profesionales: ofrecidos a profesionales. La marca más representativa es Kérastase. L’Oréal vende a través de salones de belleza, algunas tiendas propias en algunos países, turismo, farmacia y tiendas de productos de belleza como Primor o Druni. Sin embargo, tenemos que señalar el sólido crecimiento de su negocio online, que se ha multiplicado por 6 desde el 2015 y ha pasado de representar el 5% de los ingresos al 28% de los ingresos en 2024. Actualmente, el segmento que mayor crecimiento le da a la compañía es el de belleza dermatológica, aunque es cierto que en el primer trimestre del 2025 el de lujo ha conseguido despuntar. El segmento de belleza dermatológica está consiguiendo aumentar márgenes a un ritmo alto y por la naturaleza del negocio debería ser el que mayor margen tenga a nivel general, debido a su especialización y capacidad innovadora. En ese sentido, también es la que mayor ROCE tiene, llevándose todavía una parte reducida de la inversión L’Oréal está incrementando la inversión en el segmento, pero debido al tamaño de segmentos como el de productos de consumo o el lujo, es normal que siempre esté “infrainvertida”. En cualquier caso, nos parece que la asignación de capital por parte de la directiva es buena. ¿Cómo afectan los aranceles a L’Oréal? El impacto de los aranceles en L’Oréal vendrá de manera indirecta por una mayor debilidad de la demanda en general. Aunque la compañía es resiliente a contextos de mercado complicados, pensamos que algunos segmentos, como el del Lujo o el Profesional, sufrirán en mayor medida el impacto de los aranceles. L’Oréal produce en gran medida donde vende. Algunas fábricas están centradas en tecnologías concretas para ganar escala y, además de las 36 fábricas propias, también recurre a producción externa ante picos de demanda. En Estados Unidos produce específicamente productos de las categorías Cuidados para la piel y maquillaje, por lo que son las menos expuestas a los aranceles directos. Sin embargo, a esto habría que sumar los costes de la materia prima, por lo que sí esperamos que el margen pueda deteriorarse ligeramente en la región. Las claves de la tesis de inversión de L’Oréal L’Oréal sigue teniendo oportunidades de crecimiento, debido al incremento de clientes potenciales y a la reducida cuota de mercado, a pesar de ser la líder. Algunas áreas de crecimiento son: Generación Z: para 2030, 370 millones de miembros de esta generación tendrán más de 25 años, edad a partir de la cual el gasto en belleza se incrementa. El gasto medio de un boomer es de más de 400 dólares anuales, 2,5 veces más que el de la generación Z. Mayores de 60 años: Serán más de un billón de personas al final de esta década, con la gran capacidad de gasto de esta generación y el reconocimiento de marca ya hecho. Hombres: tan solo el 10% de los productos de belleza a nivel mundial están orientados a hombres, mientras que mueven el 25% del consumo. Aquí hay una oportunidad de convertirse en la empresa líder con mucha claridad. Para conocer todas las áreas de crecimiento, os animamos a que os descarguéis la tesis completa pinchando aquí. En cualquier caso, podemos decir que en la actualidad L’Oréal tiene 1,3 billones de clientes de los 4,2 billones de potenciales clientes. El objetivo de la compañía es alcanzar los 2 billones en los próximos 10 años . Esto es un crecimiento anualizado del 4,5%. Para captar todos estos clientes, LOréal tiene tres palancas clave: Adquisiciones: L’Oréal tiene un impresionante track record de adquisiciones e integraciones. De hecho, de las 38 marcas de la compañía tan solo L’Oréal y Kerastase son creaciones propias, siendo el resto adquisiciones. Redes sociales: L’Oréal ha sido consciente del potencial de las redes sociales, sobre todo para captar al consumidor más joven. Esto le hace generar una fidelidad de marca que permitirá mantener esos clientes cuando tengan un mayor poder adquisitivo. En Estados Unidos las encuestas dicen que el 46% de los clientes gastan más en belleza debido a la influencia de las redes sociales, mientras que esta cifra asciende al 64% y 67% en la generación Z y millenials. Innovación: la empresa ya tiene aplicaciones de IA desarrolladas que permiten analizar qué productos recomendar en función de tu piel y tus objetivos, lo que mejora la experiencia de compra y facilita la introducción de productos. De nuevo, todo está más desarrollado en la tesis completa. En resumen, la ventaja competitiva de L’Oréal es la marca, fundamentada en su capacidad para identificar necesidades, realizar publicidad y producir a escala, dado que su único negocio es la belleza y se enfrenta a compañías mucho más pequeñas o centradas en otros negocios. Valoración de las acciones de L’Oréal La compañía ha conseguido crecer en ingresos a un ritmo anualizado del 7,8% desde el 2019, mientras que su beneficio por acción lo ha hecho en un 12,4% gracias al apalancamiento operativo. Todo ello, a pesar de que el gasto en marketing y publicidad ha crecido a mayor ritmo que los ingresos y ya copa el 32,2% de los ingresos. Tenemos que señalar que se trata de la compañía que más invierte en el sector, y una de las que más invierte en el mundo. Para su valoración, hemos realizado tres escenarios, explicados en la tesis completa. El objetivo es captar posibilidades a las que la compañía puede enfrentarse. Si nos centramos en su escenario base, las acciones de L’Oréal ya no tienen potencial según el descuento de flujos de caja, mientras que tienen algo de potencial en la valoración por múltiplos. De hecho, nuestro escenario base coincide prácticamente con el que el mercado espera, según el descuento de flujos. Si ponderamos ambos métodos, el potencial para las acciones de L'Oréal ronda el 10%, lo que nos daría una rentabilidad anualizada muy pobre tanto a 3 como a 5 años. En cuanto al escenario optimista, no está construido sobre supuestos irreales, por lo que es un escenario alcanzable por la compañía. Sin embargo, es complicado. Este se puede ver completo en el informe e indica un alto potencial en una de las valoraciones. En definitiva, las acciones de L'Oréal son muy atractivas para los inversores por todas las fortalezas ya comentadas. Sin embargo, el múltiplo al que cotiza es demasiado alto y supone un riesgo añadido. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago.

