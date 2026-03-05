Riesgo de inflación por los precios de la energía

- Hoy se darán a conocer las actas de la última reunión del BCE.
- En Estados Unidos, se publicarán las solicitudes de subsidio por desempleo, un dato clave para la FED.
- Costco y JD.com presentan resultados.
- Hoy se darán a conocer las actas de la última reunión del BCE.
- En Estados Unidos, se publicarán las solicitudes de subsidio por desempleo, un dato clave para la FED.
- Costco y JD.com presentan resultados.
Aunque la atención sigue puesta en Oriente Medio, hoy hay varias publicaciones que destacan entre la agitación del mercado debido a la urgencia de los bancos centrales y el nuevo riesgo de inflación de los precios de la energía.
En Europa conoceremos las actas de la última reunión del BCE, donde se centrará la mayor atención en el debate sobre el tipo de cambio del euro. El balance de riesgos previo a la guerra en Oriente Medio ya no existe, por lo que la postura del Consejo de Gobierno ante un euro demasiado fuerte —que, es cierto, ya ha regresado de cerca de 1,20 a 1,16— podría ser la única pista real para el futuro. Antes de las actas, también esperamos la lectura de las ventas minoristas de la Eurozona, mientras que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, intervendrá por la tarde.
Para el zloty polaco, el papel más importante lo desempeñará la conferencia del gobernador del NBP, el profesor Adam Glapiński. El Consejo de Política Monetaria redujo ayer los tipos de interés, como se esperaba, en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%, a pesar del impacto geopolítico y la preocupación por el retorno de la presión inflacionaria a nivel mundial.
Al otro lado del Atlántico, lo más importante desde la perspectiva de la política monetaria de la Fed serán las solicitudes de subsidio por desempleo, mientras que los datos sobre los inventarios de gas podrían atraer mayor atención debido al conflicto en Oriente Medio.
Los resultados financieros serán publicados, entre otros, por Costco y JD.com.
Fuente: xStation5
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Las mujeres inversoras se disparan en España: crecen un 100% en un año y ya desafían el mercado
El Ibex 35 frena las caídas en los 17.000 puntos
El dato laboral golpea al mercado: NFP mucho más débil de lo previsto
💣El Golpe Definitivo sobre Irán: Esto puede acabar con la guerra
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.