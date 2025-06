Resumen diario: Subidas moderadas en Wall Street tras los datos macroeconómicos de EE. UU.

El empleo en el sector privado de EE. UU. estuvo por debajo de las expectativas.

El empleo en el sector privado aumentó apenas en 37.000 en mayo, alcanzando su nivel más bajo en más de dos años.

BofA estima que las nóminas no agrícolas de mayo aumentarán en 150.000. Prevén que la tasa de desempleo se mantenga en 4,2 %.

La sesión del miércoles en Wall Street cerró con alzas, con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayendo.

El ISM de servicios de EE. UU. publicado hoy fue más débil de lo esperado (48,9 frente a un pronóstico de 52; el dato previo fue 51,6).

El Banco de Canadá mantuvo su tasa de interés sin cambios por segundo mes consecutivo, tras un recorte en marzo impulsado por la incertidumbre arancelaria y la disposición a contrarrestar los riesgos para el crecimiento económico.

El dólar canadiense amplió sus avances frente al dólar estadounidense el miércoles, tras la decisión del Banco de Canadá.

El precio del oro subió más de un 0,80 % el miércoles. La publicación de datos económicos peores de lo esperado en EE. UU. impulsó el precio del metal.

En respuesta al último informe de la EIA, el petróleo crudo está en descenso, con el WTI cayendo en torno al 1 % y el Brent un 1,3 %.

El yen japonés se aprecia frente al dólar estadounidense hoy, tras una serie de datos económicos sólidos y el aumento de las tensiones comerciales, lo que ha favorecido al yen.

El sentimiento general del mercado es moderadamente optimista, respaldado por sólidos resultados de grandes tecnológicas como Apple y Meta. No obstante, los inversores reaccionan con escepticismo frente a acciones de alto riesgo, como lo demuestra la importante caída de Tesla.

En respuesta a los avances en las negociaciones, los principales índices bursátiles de EE. UU. cotizan con subidas moderadas.

Los inversores siguen de cerca el progreso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios europeos.

