Resumen diario: Venta masiva en Wall Street. Bitcoin y Ethereum extienden su caída en pánico.

El sector tecnológico estadounidense registra fuertes pérdidas hoy, lo que ha impulsado al Nasdaq 100 a una baja de más del 2%. Los futuros del S&P 500 han bajado casi un 1.7%, situándose en torno a los 6,900 puntos. Dentro de las grandes tecnológicas, Nvidia y Microsoft se encuentran entre las más rezagadas (con una caída de más del 3%), mientras que los servicios de IT presentan un rendimiento especialmente bajo. En contraste, se observan ganancias en bancos, empresas de defensa y productores de petróleo y gas.

Las acciones de software profundizan la corrección tras el anuncio de Anthropic sobre la expansión de capa de aplicaciones para Claude. El mercado teme la rápida aparición de soluciones similares que alteren los modelos de negocio, limiten el crecimiento y aumenten la rotación de clientes. Intuit, Salesforce y ServiceNow lideran las caídas, extendiendo una liquidación que ya se arrastra desde hace meses.

La debilidad se traslada también al hardware: compañías vinculadas a GPU como Broadcom retroceden más de 6%, mientras que proveedores de memoria, como Micron, caen más de 4%. En sentido contrario, Palantir destaca con una suba cercana al 6% tras resultados sólidos. Walmart avanza alrededor de 2.5% y supera por primera vez una capitalización de mercado de USD 1 billón; PepsiCo sube más de 3% tras su reporte.

La reacción del petróleo a los reportes de un dron iraní Shahed-139 derribado por un F-35 de la Marina de Estados Unidos fue acotada. El crudo opera levemente al alza, por encima de USD 67 por barril. Washington indicó que el calendario de negociaciones con Irán no cambia.

El oro sube más de 5% y la plata cerca de 10%, intentando recuperar pérdidas recientes y mostrando resiliencia pese a la liquidación en renta variable. El dólar estadounidense se estabiliza y cede levemente tras varios días de avances, lo que mejora el ánimo en algunos segmentos.

El Bitcoin ha caído considerablemente, alcanzando la zona de los $72,500, su nivel más bajo desde principios de noviembre de 2024, cuando la victoria electoral de Donald Trump impulsó las esperanzas de un mercado alcista de criptomonedas a largo plazo y una regulación más favorable para este mercado. Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, ha bajado un 10%, situándose en torno a los $2,100.

Los futuros del café arábigo también están experimentando una fuerte corrección, con una caída de más del 6%. La presión se ve reforzada por la mejora del clima en Brasil, lo que aumenta las expectativas de un repunte de la producción, aunque el mercado se mantiene cauteloso dado el riesgo meteorológico persistente y un equilibrio de oferta aún ajustado. Sucden Financial pronostica una cosecha brasileña 2026/27 de 72.5 millones de sacos (incluidos 47,5 millones de Arábica) y mantuvo su estimación para 2025/26 en 64 millones de sacos (39 millones de Arábica y 25 millones de Robusta). Suponiendo aproximadamente 21 millones de sacos de exportación en el primer semestre y un consumo interno cercano a los 10.5 millones de sacos, la demanda total para todo el año ascendería a unos 63 millones de sacos, dejando solo alrededor de 1 millón de sacos de carga para 2026/27, lo que podría estabilizar ligeramente la balanza. El clima sigue siendo la variable clave.