🚨 Bitcoin y Ethereum caen en medio del deterioro del ánimo en Wall Street

En medio de la corrección en Wall Street, Bitcoin retrocede hasta la zona de USD 76.000, y ni siquiera entradas netas positivas por más de USD 560 millones registradas ayer lograron frenar la caída. Mike Novogratz (CEO de Galaxy Digital) señaló que durante el próximo mes Bitcoin podría moverse dentro de un amplio rango entre USD 55.000 y USD 75.000. Además, indicó que una mejor probabilidad de rebote podría materializarse hacia el final del trimestre en curso. Los fondos cotizados en bolsa spot de Bitcoin debutaron con fuerza, generando cerca de USD 13.900 millones en volumen durante su primera semana, aunque desde entonces las entradas de capital se han enfriado de forma clara. Actualmente, Bitcoin cotiza aproximadamente un 40% por debajo de su máximo histórico. Novogratz identificó dos posibles catalizadores para los próximos trimestres: Recortes de tasas de la Reserva Federal , en caso de que la economía comience a desacelerarse de forma genuina (el mercado cripto suele beneficiarse de un entorno de tasas más bajas).

Elecciones legislativas de mitad de período en Estados Unidos, que podrían aportar mayor claridad al marco regulatorio del sector cripto. De forma similar, Ethereum se negocia en niveles no vistos desde el verano de 2025. El activo ha caído desde un máximo histórico cercano a USD 4.900, borrando casi 65% de las subidas previas, un movimiento relevante considerando una capitalización de mercado cercana a USD 270.000 millones.

