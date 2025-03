Resumen diario: Wall Street cae mientras los aranceles de Trump avivan temores de recesión

Los índices de EE.UU. cayeron el lunes, con el S&P 500 perdiendo un 2,3 % , el Nasdaq 100 bajando un 3,4 % y el Dow Jones Industrial Average retrocediendo un 1,2 % , mientras los inversores salieron de la renta variable ante el aumento de los temores de recesión provocados por la incertidumbre en torno a los aranceles comerciales.

El expresidente Donald Trump reconoció un período de "transición" cuando se le preguntó sobre los temores de recesión en una entrevista con Fox News , dando a entender que podría aceptar un impacto a corto plazo en el mercado para cumplir sus objetivos de política comercial, lo que eliminó todas las ganancias de los índices tras las elecciones.

Varias firmas de Wall Street recortaron sus previsiones económicas, con Goldman Sachs reduciendo su estimación de crecimiento del PIB para 2025 al 1,7 % desde el 2,4 % , y Morgan Stanley bajando sus proyecciones al 1,5 % desde el 1,9 % , citando supuestos de política comercial "considerablemente más adversos".

Surgieron preocupaciones sobre estanflación , ya que los economistas prevén un crecimiento más lento combinado con una inflación persistente. Goldman ahora espera que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal termine el año en 3 % , por encima de la previsión anterior del rango medio del 2 % .

Las acciones tecnológicas lideraron las caídas del mercado, con los gigantes del grupo "Magnificent Seven" desplomándose un 5,3 % en conjunto, mientras que Tesla perdió más del 12 % , alcanzando su nivel más bajo desde antes de las elecciones, después de que UBS redujera su precio objetivo citando una menor demanda.

Bitcoin cayó por debajo de los 80.000 dólares , acumulando una pérdida del 27 % desde su máximo posterior a la toma de posesión de Trump , a pesar de su postura pro-cripto. Los inversores quedaron decepcionados al saber que la reserva estratégica de Bitcoin anunciada solo incluirá criptomonedas ya poseídas por el gobierno.

El índice de volatilidad VIX alcanzó su nivel más alto del año, ya que el sentimiento del mercado cambió drásticamente. La mayoría de los inversores individuales ahora esperan una caída de los precios de las acciones en los próximos seis meses, según una encuesta de la AAII .

Los rendimientos del Tesoro disminuyeron, con la tasa del bono a 10 años cayendo 7 puntos básicos , hasta el 4,23 % , ante las expectativas de que una desaceleración económica obligue a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés de manera más agresiva.

El crudo WTI continuó su descenso a mínimos de tres años, cayendo un 1 % hasta 66,40 dólares por barril , debido a las políticas arancelarias de Trump , el aumento de la producción de la OPEP+ y las posibles conversaciones de paz en Ucrania , que presionaron los mercados energéticos.

Mohamed El-Erian elevó su previsión de recesión a una probabilidad del 25-30 %, frente al 10 % anterior, mientras que los mercados de apuestas ahora asignan una probabilidad del 40 % a que se declare oficialmente una recesión antes de fin de año.

