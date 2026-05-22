💯Resumen diario - Wall Street cerca de récords antes del fin de semana largo

📈 Mercados globales y bolsas Los índices bursátiles de Estados Unidos suben con fuerza antes del fin de semana largo, con el Dow Jones Industrial Average marcando nuevos máximos históricos: el contrato sobre el Dow Jones Industrial Average cotiza por encima de los 50.800 puntos tras superar la barrera psicológica de los 50.000 puntos el día anterior.

suben con fuerza antes del fin de semana largo, con el Dow Jones Industrial Average marcando nuevos máximos históricos: el contrato sobre el Dow Jones Industrial Average cotiza por encima de los 50.800 puntos tras superar la barrera psicológica de los 50.000 puntos el día anterior. El contrato sobre el S&P 500 también se acerca a sus máximos históricos, ubicándose por encima del nivel de 7.500 puntos y registrando su octava semana consecutiva de alzas, la racha positiva más larga desde 2023.

también se acerca a sus máximos históricos, ubicándose por encima del nivel de 7.500 puntos y registrando su octava semana consecutiva de alzas, la racha positiva más larga desde 2023. El optimismo en Wall Street está acompañado por una caída del índice de volatilidad VIX a niveles no vistos desde comienzos de febrero. El excelente sentimiento está directamente vinculado con la caída de los precios del petróleo tras los recientes comentarios de Donald Trump y las señales desde Irán que apuntan a una etapa avanzada de las negociaciones de paz.

está acompañado por una caída del índice de volatilidad VIX a niveles no vistos desde comienzos de febrero. El excelente sentimiento está directamente vinculado con la caída de los precios del petróleo tras los recientes comentarios de Donald Trump y las señales desde Irán que apuntan a una etapa avanzada de las negociaciones de paz. Los mercados están experimentando un rally estrecho impulsado por la inteligencia artificial, con UBS advirtiendo sobre su extrema concentración: desde el estallido del conflicto en Irán a comienzos de marzo, una cesta de acciones relacionadas con la IA, por ejemplo, el ecosistema Anthropic, ha subido un 56%, mientras que el mercado más amplio, medido por el S&P 500 Equal Weighted, se mueve lateralmente.

impulsado por la inteligencia artificial, con UBS advirtiendo sobre su extrema concentración: desde el estallido del conflicto en Irán a comienzos de marzo, una cesta de acciones relacionadas con la IA, por ejemplo, el ecosistema Anthropic, ha subido un 56%, mientras que el mercado más amplio, medido por el S&P 500 Equal Weighted, se mueve lateralmente. Los flujos de capital están respaldando la liquidez corporativa: el valor de las recompras de acciones y de las fusiones y adquisiciones en Estados Unidos ha superado el récord de USD 1 billón en 2026. 📱 Empresas Las acciones de IBM (+2,2%) y GlobalFoundries (+5,5%) suben en respuesta a la decisión del gobierno de Estados Unidos de respaldar con USD 2.000 millones el desarrollo de infraestructura cuántica nacional.

suben en respuesta a la decisión del gobierno de Estados Unidos de respaldar con USD 2.000 millones el desarrollo de infraestructura cuántica nacional. Entre las mayores alzas tras reportes de resultados o actualizaciones de guía destacan IMAX (+15%, en medio de rumores sobre una posible venta de la compañía), Workday (+8,1%), Zoom (+8%), Ross Stores (+5,2%) y Take-Two (+4,6%), que anunció oficialmente el lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre.

destacan IMAX (+15%, en medio de rumores sobre una posible venta de la compañía), Workday (+8,1%), Zoom (+8%), Ross Stores (+5,2%) y Take-Two (+4,6%), que anunció oficialmente el lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre. Las tecnológicas chinas están bajo una fuerte presión vendedora, incluidas Alibaba (-3,9%) y Trip.com Group (-6,1%), en reacción a anuncios de nuevas sanciones regulatorias, junto con la biotecnológica Denali Therapeutics (-3,1%) tras el fracaso de ensayos clínicos de un medicamento para la enfermedad de Parkinson. 📊 Macroeconomía El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se desplomó drásticamente hasta 44,8 puntos, frente a las expectativas del mercado de 48,2 puntos, acompañado por una fuerte alza de las expectativas de inflación a 1 año hasta el 4,8% y de las expectativas a 5 años hasta el 3,9%.

se desplomó drásticamente hasta 44,8 puntos, frente a las expectativas del mercado de 48,2 puntos, acompañado por una fuerte alza de las expectativas de inflación a 1 año hasta el 4,8% y de las expectativas a 5 años hasta el 3,9%. El índice Ifo de Alemania sorprendió positivamente, al subir hasta 84,9 puntos, frente a expectativas de una caída a 84,2 desde 84,4, en marcado contraste con las débiles lecturas del PMI. El subíndice de expectativas subió a 83,8, mientras que la evaluación actual alcanzó 86,1.

sorprendió positivamente, al subir hasta 84,9 puntos, frente a expectativas de una caída a 84,2 desde 84,4, en marcado contraste con las débiles lecturas del PMI. El subíndice de expectativas subió a 83,8, mientras que la evaluación actual alcanzó 86,1. Los datos de ventas minoristas del Reino Unido fueron significativamente peores de lo previsto: el crecimiento interanual se frenó hasta 0%, frente al 1,3% interanual esperado y el 1,7% interanual previo, mientras que en términos mensuales se registró una caída de -1,3%, frente a una previsión de -0,6% mensual y una lectura anterior de +1,7%.

fueron significativamente peores de lo previsto: el crecimiento interanual se frenó hasta 0%, frente al 1,3% interanual esperado y el 1,7% interanual previo, mientras que en términos mensuales se registró una caída de -1,3%, frente a una previsión de -0,6% mensual y una lectura anterior de +1,7%. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán señaló que los temas nucleares no se están discutiendo en la etapa actual de las conversaciones, aunque otras fuentes sugieren que la posible transferencia de uranio enriquecido a terceros países sería una condición clave para el levantamiento de las sanciones impuestas a Teherán. 🏦 Política monetaria y la Reserva Federal (Fed) El presidente Donald Trump tomó oficialmente juramento a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed , dando forma al esquema de la nueva Doctrina Trump-Warsh: el banco central abandona la orientación futura en favor de una mayor imprevisibilidad y flexibilidad; se rechaza la visión de que una economía fuerte genera inflación automáticamente, priorizando el estímulo a la oferta y la innovación, y la estrategia gira hacia un crecimiento agresivo del PIB para “crecer y salir de la deuda” sin fuertes alzas de tasas. Trump declaró la plena independencia de Warsh, aunque añadió que el nuevo jefe entiende la necesidad de estimular una economía en crecimiento.

, dando forma al esquema de la nueva Doctrina Trump-Warsh: el banco central abandona la orientación futura en favor de una mayor imprevisibilidad y flexibilidad; se rechaza la visión de que una economía fuerte genera inflación automáticamente, priorizando el estímulo a la oferta y la innovación, y la estrategia gira hacia un crecimiento agresivo del PIB para “crecer y salir de la deuda” sin fuertes alzas de tasas. Trump declaró la plena independencia de Warsh, aunque añadió que el nuevo jefe entiende la necesidad de estimular una economía en crecimiento. Los miembros de la junta de la Fed muestran un giro restrictivo, liderados por Christopher Waller, cuyo discurso fortaleció al dólar. Waller calificó de “locas” las discusiones sobre recortes rápidos de tasas y anunció el giro de la Fed hacia una postura neutral a restrictiva, donde la inflación persistente y las elevadas expectativas de los consumidores marcan la pauta. Propuso seguir reduciendo el balance —un ajuste cuantitativo adicional de USD 300.000 millones a USD 500.000 millones— y admitió oficialmente la renuncia a volver al pequeño balance previo a 2008, advirtiendo que caer por debajo del umbral psicológico de USD 6 billones arriesga paralizar el mercado interbancario. 🛢️ Materias primas Los precios del petróleo WTI caen con fuerza más de un 2%, hasta el nivel de USD 95, mientras que el Brent, tras el rollover, se ubica por debajo del umbral de USD 100.

caen con fuerza más de un 2%, hasta el nivel de USD 95, mientras que el Brent, tras el rollover, se ubica por debajo del umbral de USD 100. Los precios del oro caen un 0,5% hoy, manteniéndose apenas por encima del nivel de USD 4.500 por onza, sin lograr incorporar plenamente el efecto de un crudo más barato debido al viento en contra de un dólar estadounidense más fuerte. 💱 Divisas El dólar estadounidense muestra un claro fortalecimiento, empujando al principal par de divisas EUR/USD hacia el nivel de 1,16, impulsando las caídas de hoy y la presión sobre el mercado de metales preciosos.

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