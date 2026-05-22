Una nueva era en la Fed: Kevin Warsh toma el mando. El US30 supera los 50k

La toma de posesión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, realizada hoy por Donald Trump, representa un manifiesto público de una profunda reforma del banco central estadounidense. Los comentarios del presidente de Estados Unidos durante la ceremonia definen claramente lo que la Casa Blanca espera del nuevo presidente y la agenda que Warsh lleva a la institución.



Fuente: Associated Press

Pilares clave de la doctrina Trump-Warsh

El fin del forward guidance: El anuncio de Trump de que Warsh reducirá la práctica del forward guidance señala una revolución en la comunicación con los mercados. Hasta ahora, la Fed anticipaba sus movimientos con meses de antelación, algo que los críticos, incluido Warsh, argumentan que convirtió al banco central en rehén de los deseos de Wall Street y le quitó flexibilidad. Bajo el nuevo liderazgo, se espera que la Fed deje de “llevar de la mano a los inversores” y se vuelva más impredecible, reaccionando a los datos entrantes en lugar de a promesas establecidas desde hace tiempo. Warsh también señaló anteriormente que la Fed debería ser capaz de tomar decisiones basadas en sus propias proyecciones sin esperar a que los datos duros se materialicen. “Si confiamos en nuestras proyecciones, ¿por qué no reaccionamos?”

“El crecimiento económico no significa inflación”: Este es el fundamento de la filosofía económica del dúo. Trump desafió directamente la visión macroeconómica conservadora, afirmando que una economía fuerte y productiva puede y debe crecer rápidamente sin generar automáticamente presiones inflacionarias. Warsh tendrá la tarea de demostrar que estimular la oferta y la innovación es una mejor solución contra la inflación que frenar la demanda.

Crecer para salir de la deuda en lugar de aplicar austeridad: Trump declaró: “Tenemos deuda que queremos resolver. Creceremos para salir de la deuda”. Esto implica rechazar políticas de austeridad a favor de un crecimiento agresivo del PIB, que reduzca relativamente la carga de la deuda estadounidense. Sin embargo, este plan requiere un presidente de la Fed que no eleve agresivamente el costo del dinero ante la primera señal de recuperación económica.

Regreso a la “misión central”: La afirmación de Trump de que “la Fed se alejó de su misión central” apunta a la reciente tendencia del banco central de involucrarse en asuntos periféricos. Para Warsh, volver a las raíces significa enfocarse en la estabilidad del dólar, proteger el sistema financiero y reducir un balance que se ha expandido hasta niveles extremos.

La paradoja de la “independencia total”

El discurso de Trump expone un dualismo clásico en su enfoque hacia las instituciones independientes:

“Quiero que Warsh sea totalmente independiente. No me mires, haz lo tuyo”, declaró el presidente, solo para añadir momentos después: “Warsh entiende que, cuando la economía está bien, hay que dejarla explotar”.

Esta declaración define con precisión los límites de esa “independencia”. Warsh tiene libertad de acción siempre que sus decisiones respalden un sólido crecimiento económico.

Para el nuevo presidente de la Fed, esto representará un enorme desafío tanto de gestión como de relaciones públicas. Asume el cargo con un fuerte respaldo presidencial, pero la verdadera prueba de su independencia llegará cuando las duras realidades del mercado exijan decisiones contrarias a la agenda política de la Casa Blanca. Reducir la comunicación mediante el forward guidance podría ofrecerle precisamente la cobertura perfecta para ejecutar una política autónoma sin responder constantemente a mercados y políticos.

El propio Trump concluyó afirmando que el mercado es optimista sobre el futuro, señalando que el Dow Jones Industrial Average (US30) alcanzó máximos históricos muy por encima de los 50.000 puntos.