Resumen diario: Wall Street duda tras declaraciones de Trump 🚩 El bitcóin alcanza su nivel más alto en dos meses

Los índices bursátiles estadounidenses subieron durante la sesión de hoy , pero cedieron parte de sus ganancias tras declaraciones del presidente Donald Trump. Trump afirmó que no reducirá los aranceles a China hasta que Pekín “dé algo a cambio” a Estados Unidos. Añadió que es poco probable que haya una nueva pausa en los aranceles y que la gente “apenas comienza a comprender lo beneficiosos que son los aranceles”.

A las 8:00 p.鈥痬., el Nasdaq 100 subía un 0,55鈥% , y el S&P 500 avanzaba un 0,3鈥% .

Las acciones de Alphabet recortaron parte de sus ganancias tras la publicación de resultados y ahora cotizan un 1,2鈥% al alza. Los valores con mejor desempeño fueron Nvidia y Tesla , que subieron aproximadamente un 3,5鈥% y un 9鈥% , respectivamente. Las acciones de Tesla se beneficiaron de rumores de desregulación del mercado de vehículos autónomos en EE.鈥疷U. y del respaldo de la administración estadounidense.

La confianza del consumidor , según la Universidad de Míchigan, cayó por cuarto mes consecutivo, situándose en 52,2 , por debajo de las expectativas de 47,3 . Las expectativas de inflación a cinco años se mantuvieron en 4,4鈥% , mientras que las expectativas a un año bajaron de 6,8鈥% a 6,5鈥% , aunque siguen siendo muy elevadas.

El Euro Stoxx 50 , que representa a las 50 mayores empresas europeas, cerró su mejor semana del año con una subida del 4,43鈥% . El optimismo se extendió a casi todos los mercados del Viejo Continente ( DAX: +0,8鈥% , CAC 40: +0,45鈥% , FTSE 100: +0,1鈥% ). Los sectores más rentables fueron el automotriz , materiales y tecnología .

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se recuperó desde sus mínimos tras conocerse que China está considerando suspender aranceles del 25鈥% sobre productos médicos y químicos de EE.鈥疷U. ( USDDIX: +0,15鈥% ). Entre las divisas del G10, destacaron las subidas de la corona sueca (USDSEK: +0,77鈥%) y el yen japonés (USDJPY: +0,6鈥%) . El EUR/USD fue el menos afectado, con una caída del 0,1鈥% hasta 1,1381 .

Tras las declaraciones de Trump, el oro recortó pérdidas que llegaron a superar el 2鈥%; actualmente cae un 1,8鈥% . La plata y el paladio caen alrededor de un 1,7鈥% , mientras que el platino retrocede un 0,8鈥% . El índice dólar (USDDIX) sube más de 0,2鈥% , y el EUR/USD baja un 0,07鈥% , hasta 1,137 .

El petróleo crudo cotiza sin cambios, mientras que el gas natural (NATGAS) sube alrededor de 0,5鈥% . En el mercado de materias primas agrícolas, el azúcar destacó con una subida de casi 1,8鈥% , y los futuros del cacao extendieron su tendencia alcista con un aumento de casi 3鈥% , alcanzando la zona de los 9.400 dólares por tonelada .

El bitcóin superó los 35.000 dólares durante el día, pero luego cedió parte de sus ganancias tras las declaraciones de Trump sobre los aranceles, lo que volvió a generar temor en el mercado.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.