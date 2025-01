Resumen diario: Wall Street extiende impulso alcista en su primera sesión bajo la presidencia de Trump 🗽

Los 铆ndices europeos mostraron un desempe帽o mixto, con mercados clave bajo presi贸n. El 铆ndice FTSE 100 del Reino Unido logr贸 una ligera alza del 0.39%, mientras que el CAC 40 de Francia subi贸 un 0.45%. El DAX de Alemania increment贸 un 0.30%, pero el FTSE MIB de Italia retrocedi贸 un 0.20% y el AEX de los Pa铆ses Bajos cay贸 un 0.19%.

El mercado de valores estadounidense mostr贸 fortaleza, con el Dow Jones liderando las alzas (+0.73%). El S&P 500 subi贸 un 0.38% a 6078.2, mientras que el Nasdaq 100 avanz贸 un 0.19% a 21720.65. El Russell 2000 tambi茅n particip贸 en el rally, aumentando un 0.49% a 2325.6. Los mercados anticipan el informe de beneficios de Netflix tras la sesi贸n en Wall Street.

El 铆ndice del d贸lar estadounidense retrocedi贸 un 0.15%, situ谩ndose en 4.57%, mientras que el EUR/USD subi贸 un 0.2% por encima del nivel de 1.043, intentando revertir la tendencia a la baja. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os en EE.UU. bajaron casi 3.5 puntos porcentuales.

Las acciones de Apple cayeron un 4% hoy, enfrentando dificultades en China, con una disminuci贸n del 18.2% en las ventas de iPhone en el 煤ltimo trimestre, lo que contribuy贸 a una ca铆da global del 5%. Los desaf铆os de la empresa surgen en parte por la demora en los lanzamientos de funciones de IA en el mercado chino, mientras busca un socio local para infraestructura de IA.

Oracle subi贸 un 6% despu茅s de que CBS informara que EE.UU. invertir谩 en el sector privado de IA, formando un grupo llamado 'Stargate' junto con Oracle, Softbank y OpenAI como principales beneficiarios.

Charles Schwab report贸 s贸lidos resultados en el cuarto trimestre de 2024, superando expectativas en m茅tricas clave. La actividad comercial mostr贸 una fortaleza particular con 6.31 millones de operaciones diarias en promedio, superando significativamente las 6.04 millones esperadas.

Una empresa industrial registr贸 un aumento de m谩s del 4% en sus acciones tras superar las expectativas del cuarto trimestre con ingresos de $6,000 millones. Su divisi贸n de seguridad e industrial mostr贸 una s贸lida fortaleza con un margen operativo del 21%. De cara al futuro, la empresa ofreci贸 una gu铆a para 2025 con un BPA ajustado de entre $7.60 y $7.90, proyectando un crecimiento de ventas comparable del 2.5%.

Las acciones relacionadas con la exploraci贸n espacial se dispararon tras el anuncio de la misi贸n a Marte por parte de Trump. Redwire Corp lider贸 con un aumento del 37.8%, seguida por Rocket Lab con un incremento del 28.3%. El rally se extendi贸 a todo el sector, con Planet Labs subiendo un 21.4% y Momentus un 17.6%. Incluso gigantes tradicionales como Boeing y Lockheed Martin mostraron modestas alzas del 2.2% y 2.3%, respectivamente. RTX Corporation subi贸 casi un 3% tras el anuncio de "US Iron Dome" de Trump.

El sector de metales preciosos mostr贸 un s贸lido desempe帽o, con el paladio liderando las ganancias (+2.69%), seguido por el oro (+1.24%) y la plata (+0.87%). El rally se produjo a pesar de la fortaleza del d贸lar estadounidense, sugiriendo una demanda subyacente como refugio seguro y compras t茅cnicas.

Los mercados de energ铆a se mantuvieron bajo presi贸n, con ca铆das del gas natural (-1.96%), seguido por productos de crudo (-1.62%). La debilidad persiste tras las propuestas de Trump sobre el petr贸leo. En consecuencia, el sector de petr贸leo y gas de EE.UU. sigue siendo el m谩s d茅bil del mercado.

Los futuros de trigo en EE.UU. subieron m谩s del 3% hoy, alcanzando niveles no vistos desde diciembre de 2024. El rally ocurri贸 despu茅s de que Trump se帽alara un enfoque menos agresivo hacia los aranceles y la implementaci贸n retrasada de pol铆ticas comerciales con China. Un d贸lar estadounidense debilitado proporcion贸 apoyo adicional a los productos agr铆colas, aunque los datos de CoT revelan que los especuladores mantienen posiciones cortas sustanciales de casi 95,000 contratos, configurando un escenario de posible presi贸n al alza.

Los mercados de criptomonedas mostraron una amplia fortaleza, con Dogecoin liderando las principales criptomonedas con una ganancia del 6.60%. AAVE y Apecoin siguieron con aumentos del 5.10% y 4.67%, respectivamente, mientras que Bitcoin subió un 3.57% y alcanzó los $107,000. Ethereum avanzó un 0.8% a $3335. Apple es una de las acciones estadounidenses más débiles en la actualidad, aunque el sentimiento general es positivo.

