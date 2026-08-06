🔴En directo: Plan de inversión de agosto

Conclusiones clave Las oportunidades que vemos en los mercados para el mes de agosto

La temporada de resultados empresariales está sorprendiendo positivamente

¿Qué sectores ofrecen las mejores oportunidades?

¿Qué riesgos podrían poner fin a esta tendencia alcista?

Los mercados arrancan agosto con fuerza y vuelven a situarse en máximos históricos. La temporada de resultados empresariales está sorprendiendo positivamente, los bancos centrales mantienen un tono más favorable para los activos de riesgo y, por el momento, la menor escalada geopolítica está permitiendo a los inversores recuperar el optimismo. Sin embargo, tras este fuerte rally también surgen nuevas preguntas. ¿Es momento de seguir aumentando exposición a bolsa? ¿Qué sectores ofrecen las mejores oportunidades? ¿Qué riesgos podrían poner fin a esta tendencia alcista? Y, sobre todo, ¿cómo construir un plan de inversión sólido para los próximos meses sin dejarse llevar por las emociones del mercado? En el seminario de hoy analizaremos el escenario macroeconómico actual, repasaremos los principales catalizadores que están impulsando las bolsas y veremos cómo posicionar una cartera de inversión utilizando los Planes de Inversión de XTB. Además, explicaremos cómo adaptar la estrategia a cada perfil de riesgo, diversificar correctamente y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado en este nuevo contexto. Si quieres conocer nuestra visión para agosto y descubrir cómo estructurar una cartera pensando en el medio y largo plazo, te esperamos en el seminario de hoy. Síguelo en directo aquí:

Manuel Pinto Responsable de análisis, CFA Con más de 15 años de experiencia en los mercados financieros, Manuel Pinto ha desarrollado su carrera profesional en diversas entidades nacionales e internacionales, incluyendo varios años en banca privada en Suiza. En la actualidad dirige el Departamento de Análisis y Comunicación en XTB España. Posee la certificación CFA y es miembro acreditado EFA. Saber más sobre el Analista

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