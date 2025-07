Las acciones de Solaria celebran la apuesta de Stoneshield

Las acciones de Solaria rebotan y recuperan el retroceso acumulado de las últimas dos sesiones. La compañía eléctrica mantiene la tendencia alcista y las expectativas de crecimiento siguen sobre la mesa. ¿Qué hay detrás de este avance? Stoneshield impulsa las acciones de Solaria El sector energético y renovable en España continúa atrayendo inversión, y Solaria se perfila como uno de los principales beneficiarios. A pesar de las dudas en torno a las políticas españolas “antiapagones”, Solaria continúa generando valor y alianzas estratégicas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En primer lugar, la compañía ha visto un fuerte impulso en sus acciones tras conocerse que Stoneshield, una gestora de fondos, invertirá para adquirir el 10% del capital de Solaria, una participación valorada en aproximadamente 130 millones de euros. Esta operación refuerza la confianza en el potencial del sector y en la estrategia de Solaria. Esta inversión convierte a Stoneshield en el segundo accionista del grupo de energías renovables. ¿Por qué es esto relevante? Esta compra se ha vuelto especialmente atractiva tras conocer el paso que ha dado la compañía hacia su nueva ruta para el impulso del desarrollo de infraestructuras para centros de datos. Solaria acaba de permitir la entrada de Stonepeak, un fondo americano, en la gestión de su filial Generia Land. Stonepeak es una firma líder en inversión alternativa especializada en infraestructuras y activos inmobiliarios. Con esta participación ambas empresas compartirán la propiedad y el gobierno de Generia, aunque aún se desconocen los términos del acuerdo. La filial de Solaria se dedica principalmente a la búsqueda, adquisición y arrendamiento de terrenos en Europa para proyectos de energías renovables, incluyendo energía solar, eólica y almacenamiento de baterías. Por ello, ambas compañías pretenden unir fuerzas en sus campos de especialización para maximizar el rendimiento de la filial. Generia cuenta actualmente con miles de hectáreas de terreno, principalmente en España e Italia, y tiene previsto adquirir más terrenos gracias a la inversión de Stonepeak. Estas superficies permitirán respaldar más de 4 gigavatios en proyectos de energías renovables. Del mismo modo, Stonepeak planea continuar invirtiendo en la cartera de oportunidades de crecimiento a corto plazo de Generia, la cual está alineada con los objetivos estratégicos de Solaria de desarrollar 18 gigavatios de capacidad en múltiples tecnologías de aquí a 2030. Las acciones de Solaria avanzan un 5,3% en la sesión de hoy y continúan con la tendencia alcista iniciada en mayo de este mismo año. Actualmente, la cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 14 y 28 semanas y su diferencia apoya el sesgo alcista. En el acumulado del año, las acciones de Solaria avanzan un 37,8%. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB Os invitamos a visitar nuestra Selección de Ideas, donde puedes leer más sobre las compañías de la Selección Ibérica. Puedes pinchar aquí para acceder a ella. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



