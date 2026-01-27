Resumen diario: Wall Street y el EURUSD suben antes de la decisión de la Fed de mañana

La sesión europea fue mayoritariamente positiva. El DAX alemán retrocedió levemente, pero el FTSE 100 británico subió cerca de un 0,6 %, impulsado por su importante ponderación en acciones de materias primas y metales. Una de las mayores empresas europeas presentó su informe de beneficios tras el cierre. El holding francés LVMH reportó resultados del 4T de 2025, con una caída del beneficio neto total de 2025 del 13 % interanual hasta los 10.900 millones de euros, aunque mantuvo un dividendo de 13 EUR por acción; las acciones de la compañía prácticamente no reaccionaron al informe. LVMH se mantiene cautelosamente optimista en medio de las incertidumbres geopolíticas. El gigante del sector lujo reportó ingresos totales de 80.000 millones de euros para el año fiscal 2025, mostrando un crecimiento significativo en la última década a pesar de una caída interanual del 1 % en el crecimiento orgánico. En el segundo semestre del año, el crecimiento orgánico volvió a terreno positivo con un 1 %.

Bitcoin continúa cotizando cerca de los US$87.500 y lucha por recuperar el nivel de los US$90.000. En un breve comentario hoy, Donald Trump destacó resultados positivos de las conversaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, sugiriendo que las negociaciones podrían estar acercándose a un primer avance potencialmente significativo. Informes recientes de medios indican que EE. UU. estaría dispuesto a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad ampliadas a cambio de que Kiev acepte ceder la región del Donbás a Rusia.

