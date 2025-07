Resumen matutino – 25.07.2025

Wall Street cerró ayer con resultados mixtos. El S&P 500 (+0,07 %) y el Nasdaq (+0,18 %) alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras que el Dow Jones (-0,7 %) y el Russell 2000 (-1,36 %) registraron caídas significativas. Los futuros sobre los índices estadounidenses y el EURO STOXX 50 cotizan actualmente en terreno positivo. Política monetaria y comercio El presidente Donald Trump se reunió ayer con Jerome Powell para hablar sobre política monetaria y la renovación del edificio de la Reserva Federal. La reunión transcurrió sin tensiones relevantes, aunque Powell expresó su desacuerdo con las cifras sobre costes de renovación que Trump había comunicado a la prensa. Según trascendidos, la discusión sobre tipos de interés fue productiva. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto al comercio, Trump anunció que Australia acordó aumentar sus importaciones de carne de res estadounidense. También declaró que "Europa desea desesperadamente un acuerdo". Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció una reunión para hoy con representantes de Corea del Sur. Asia-Pacífico: fin del repunte Los principales índices de la región Asia-Pacífico interrumpen una racha de casi una semana de subidas: HSCEI (China): –1,1 %

Hang Seng (Hong Kong): –0,9 %

Nikkei (Japón): –0,85 %

Nifty 50 (India): –0,8 %

ASX 2000 (Australia): –0,5 %

Kospi (Corea del Sur): +0,2 % (único índice en verde) En Japón, la inflación subyacente en Tokio cayó inesperadamente al 2,9 % (previsión: 3,1 %; anterior: 3,0 %), aunque sigue claramente por encima del objetivo del 2 % del Banco de Japón. Forex: el dólar se fortalece El dólar estadounidense se aprecia frente a la mayoría de las monedas del G10, impulsado por la reunión conciliadora entre Trump y Powell. El USDIDX sube un 0,1 %. AUD/USD: –0,15 % (mayor caída del grupo)

USD/CHF: +0,15 %

USD/JPY: sin cambios (estable tras el dato de inflación de Tokio)

EUR/USD: sin cambios en 1,175 Metales preciosos: continúa la corrección Oro: –0,35 % hasta $3.357 por onza

Plata: –0,1 % hasta $39,03

Platino: –0,7 % hasta $1.407 Energía: repunte moderado en crudo Brent y WTI suben alrededor de 0,5 %, rebotando tras sesiones bajistas. Criptomonedas: presión bajista Bitcoin: –2,66 % hasta $115.580

Ethereum: –2,8 % hasta $3.630

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.