Resumen semanal de mercados: Los acuerdos comerciales impulsan las bolsas

Fuertes subidas de los principales selectivos mundiales gracias a los acuerdos comerciales anunciados entre EEUU y China, y las presentaciones de resultados, que de momento están sorprendiendo por su fortaleza. El Ibex 35 a por los máximos de 2008 El Ibex 35, pone de nuevo el foco en los 14.000 puntos, máximos desde 2008, liderado por las empresas con un mayor comportamiento cíclico. Empresas del sector bancario y ligadas a las materias primas han reaccionado con fuertes subidas a las expectativas de un menor impacto de los aranceles en la actividad económica. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre la batería de presentaciones conocidas en los últimos días, han acompañado en este repunte del mercado las buenas cifras del trimestre de firmas como Grifols, Ferrovial o Merlin. Especialmente llamativo es el caso de la farmacéutica catalana. Los resultados han sido sólidos y pensamos que es el camino a seguir en los próximos trimestres. Ya acumula varias presentaciones con cifras aceptables, por lo que parece que la compañía ya ha superado el bache operativo que aún arrastraba desde el Covid y sus consecuencias, cuando el precio del plasma se disparó por la escasez. En ese sentido, las cifras de beneficios se van normalizando y el apalancamiento deuda neta/EBITDA se va reduciendo naturalmente. Estos buenos resultados se sobreponen a los malos datos ofrecidos por Telefónica. La compañía de telecomunicaciones, sigue mostrando la dificultad de la compañía para conseguir crecimientos sanos de manera sostenida, enfrentándose al riesgo de que un aumento de costes reduzca el beneficio y la generación de caja, poniendo en peligro incluso la remuneración al accionista. El cambio de Trump impulsa al mercado Wall Street cotiza como si la caída del mes pasado nunca hubiera ocurrido. El S&P 500 está a aproximadamente un 4% de un máximo histórico, recuperando más de un 20% desde sus mínimos alcanzados hace apenas unas semanas, mientras que el Nasdaq 100 pasó de una fase bajista a una alcista en un abrir y cerrar de ojos. Gran parte de estos avances se deben a la voluntad de Donald Trump de cambiar de postura ante la reacción adversa del mercado. Su último viaje a Oriente Medio ha sido un festín de cuatro días de ceremonias, halagos y promesas de inversión impulsadas por el petrodólar que han impulsado a las tecnológicas y concretamente a los semiconductores. A nivel corporativo la inclusión de Coinbase en el S&P 500, es una señal del cambio al que estamos asistiendo. Un punto de inflexión, que está llevando a una mayor confianza de los inversores sobre los activos digitales y sobre las compañías que generan beneficios gracias a ellas. Evidentemente también tienen riesgos, como estamos conociendo en las últimas horas con los ciberataques, pero es algo que en cualquier industria puede ocurrir. Por otro lado, por primera vez desde 1998, una acción del Dow Jones, ha bajado más del -55% en un mes. La compañía aseguradora de salud UNH, se ha desplomado en los últimos días, después de destituir a su consejero delegado, los malos resultados y el posible fraude a los programas de Medicare. Los activos refugio sufren durante la semana Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron a lo largo de la curva, impulsados por los vencimientos más cortos, sensibles a la política monetaria. Los mercados, que redujeron drásticamente sus expectativas de recortes de tipos de la Fed ante la disminución de las tensiones comerciales entre EEUU y China, han vuelto a aumentar sus probabilidades después de los malos datos económicos publicados esta semana. El mercado descuenta que el primer recorte de tipos debería ser en septiembre, pero creemos que durante las próximas semanas una tendencia a la baja en los datos económicos sumado a los nuevos acuerdos comerciales podrían obligar a la FED a intervenir en el mes de julio. El progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China también ha minado el apetito por la demanda de activos refugio. El oro está experimentando cierta fatiga, ya que la desescalada arancelaria elimina cierta incertidumbre, al menos por ahora. Aún así, el creciente proteccionismo, los cambios en las cadenas de suministro globales y las dudas sobre el dólar como refugio y moneda de reserva principal son algunos de los factores que respaldan el atractivo del oro. Por último el Bitcoin, sigue siendo uno de los activos con mayor potencial bajo el escenario actual. Por un lado, los activos de riesgo han subido en los últimos días gracias a los acuerdos comerciales firmados y por otro, la desdolarización y el incremento de la deuda de EEUU, favorece activos descentralizados y con una oferta limitada como es el caso del bitcoin. Los próximos catalizadores del mercado podrían llegar en forma de nuevos acuerdos comerciales, promesas de desregulación, o nuevos avances en las negociaciones por la paz en Ucrania. Sin embargo, los riesgos todavía están presentes como así indica la evolución de los bonos.

