El Ibex 35 abre con caídas. ¿Cuánto preocupa la inflación?

Apertura teñida de rojo del Ibex 35 (-0,4%), en línea con la mayoría de parqués bursátiles del "Viejo Continente", que siguen muy atentos a la escalada del conflicto en el golfo Pérsico y sus consecuencias, especialmente para los precios de la energía, cuyo impulso podría llevar a un repunte de la inflación con el que no contaban los principales bancos centrales. La posibilidad de una pausa prolongada en los tipos de interés por parte del BCE y de la Fed se está haciendo muy presente.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las empresas energéticas del Ibex 35 copan los primeros puestos de la sesión, con Repsol liderando de nuevo el índice. Las gasolineras de toda España ya estan subiendo de manera lineal pero ininterrumpida los precios de los combustibles, lo que beneficiará a la petroquímica en el medio plazo.

Empresas que más bajan del Ibex 35

El bloqueo o restricciones del espacio aéreo en la mayoría de países de Oriente Medio pone en jaque el turismo mundial en uno de los enclaves geográficos por excelencia para los viajes internacionales. A esto hay que sumar el encarecimiento de los combustibles, lo que sitúa a IAG como el farolillo rojo de la sesión en España (-3,4%). La inflación de materias primas también afecta negativamente a Acerinox, que baja por encima del 1,5%. Por su parte, los bancos descuentan un escenario de mayor incertidumbre y corrigen en torno al 1%.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

