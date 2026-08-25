La sesión del EUR/USD de hoy está registrando un ligero fortalecimiento del dólar, pero la situación en el mercado de divisas sigue siendo mucho más compleja que hace tan solo unos días. El par euro-dólar ha retrocedido desde la zona de 1,17, pero están surgiendo varios acontecimientos de fondo que podrían tener un impacto mucho mayor sobre la moneda estadounidense durante las próximas semanas.

Uno de los asuntos más importantes es la actividad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dirigido por Scott Bessent, en el mercado de bonos. El Tesoro ha decidido duplicar el tamaño de sus operaciones trimestrales de recompra de bonos a más largo plazo. Al mismo tiempo, Bessent anunció que el calendario habitual de las subastas de deuda estadounidense se mantendrá sin cambios. Se espera que las primeras operaciones de mayor volumen comiencen en septiembre.

Las medidas de Bessent podrían convertirse en uno de los temas más importantes para el dólar. El Tesoro está tratando de reducir la presión sobre los rendimientos de los bonos a largo plazo, mientras el mercado de deuda estadounidense sigue lidiando con unos niveles de endeudamiento elevados, unas importantes necesidades de financiación y unos costes de servicio de la deuda cada vez mayores.

Al mismo tiempo, mañana conoceremos los últimos datos de inflación PCE de Estados Unidos, el indicador de inflación de los consumidores que la Reserva Federal considera preferente. Actualmente, el mercado espera que la inflación PCE subyacente se mantenga en torno al 3,3 % interanual, sin cambios respecto al dato de junio.

En Europa, por su parte, los datos publicados hoy en Alemania han atraído la atención. El producto interior bruto (PIB) aumentó un 0,3 % intertrimestral en el segundo trimestre, por encima de lo que había indicado la estimación anterior.

Todo ello sitúa al EUR/USD en un punto especialmente interesante. Por el lado del dólar, existe un respaldo a corto plazo procedente de los elevados rendimientos de los bonos y de la incertidumbre geopolítica, pero también están aumentando las dudas en torno a la política del Tesoro estadounidense y la situación del mercado de deuda. Por el lado del euro, la situación de la economía alemana ha mejorado ligeramente, mientras que siguen vigentes las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central Europeo.

Cotización del euro-dólar

Fuente: xStation5

Factores que afectan a la cotización del euro-dólar

Scott Bessent está adquiriendo una importancia cada vez mayor para el mercado del dólar

En los últimos días, el mercado de bonos estadounidense se ha convertido en uno de los temas más importantes de los mercados financieros. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años había subido previamente hasta su nivel más alto desde 2007. En respuesta, el Departamento del Tesoro decidió aumentar el volumen de sus operaciones de recompra de deuda a más largo plazo.

Bessent busca mejorar la liquidez del mercado y reducir la presión en el tramo largo de la curva de rendimientos. Al mismo tiempo, el Tesoro no tiene intención de reducir las subastas habituales de bonos, algo significativo teniendo en cuenta que el Gobierno estadounidense sigue necesitando cantidades enormes de financiación.

Esto resulta especialmente interesante desde la perspectiva del euro-dólar. Las medidas del Tesoro muestran que los elevados rendimientos de los bonos se han convertido en un problema suficientemente serio como para que las autoridades estadounidenses intenten activamente influir en el funcionamiento del mercado.

Esto no significa, por supuesto, que las recompras de bonos del Tesoro sean equivalentes a la expansión cuantitativa (QE) llevada a cabo por la Reserva Federal. Se trata de operaciones relacionadas con la gestión de la deuda y la liquidez del mercado. Su importancia radica en que demuestran la creciente sensibilidad de la Administración estadounidense ante el nivel de los rendimientos a largo plazo.

Si los inversores concluyen que las medidas del Tesoro son eficaces, los rendimientos podrían bajar y aumentar la presión sobre el dólar. Sin embargo, si el mercado considera que las recompras no solucionan el problema de los elevados niveles de deuda y de las enormes necesidades de financiación de Estados Unidos, los rendimientos a largo plazo podrían volver a subir.

Los mercados esperan los datos de inflación PCE de Estados Unidos

Otro acontecimiento importante será la publicación, el miércoles, de los datos de inflación PCE de Estados Unidos. En junio, la inflación PCE subyacente se situó en el 3,3 % interanual, frente al 3,4 % de mayo. Las actuales expectativas del mercado apuntan a que la cifra se mantendrá en torno al 3,3 % en julio.

Un dato de este nivel no supondría una gran sorpresa, pero también significaría que la inflación sigue estando claramente por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal. Esto es importante porque el mercado tiene actualmente que conciliar dos señales diferentes procedentes de la economía estadounidense.

Por un lado, unos datos más débiles del mercado laboral han reducido las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria. Por otro, la inflación todavía no ha regresado a un nivel que permita a la Reserva Federal centrarse por completo en apoyar el mercado laboral.

Si el PCE se sitúa por debajo de las expectativas, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense podrían verse presionados y el dólar podría volver a perder parte de su fortaleza. Para el EUR/USD, esto sería una señal positiva.

Un dato superior a lo esperado tendría el efecto contrario. En ese escenario, los mercados podrían volver a descontar una mayor probabilidad de que los tipos de interés se mantengan elevados en Estados Unidos, proporcionando un respaldo adicional al dólar.

El PIB alemán proporciona otro argumento a favor del euro

En el lado del euro, los datos publicados hoy en Alemania fueron algo mejores de lo esperado.

El PIB alemán aumentó un 0,3 % intertrimestral en el segundo trimestre y un 1 % interanual. La estimación anterior apuntaba a un crecimiento trimestral del 0,2 %. Esto todavía no constituye una prueba de una fuerte recuperación de la economía alemana. Sin embargo, los datos sugieren que la situación es algo mejor de lo que se había supuesto anteriormente.

Para el euro, esto también es importante en el contexto de la política del Banco Central Europeo. Si la economía del país más grande de la zona euro comienza a mostrar una mayor resiliencia, se fortalecen los argumentos a favor de un enfoque más prudente respecto a los recortes de los tipos de interés.

El mercado sigue esperando que el BCE pueda decidir subir los tipos de interés en septiembre.

Además, hoy se publica el índice Ifo, que ofrece información sobre cómo valoran las empresas alemanas las condiciones actuales y las perspectivas económicas. Se trata de otra pieza importante del rompecabezas para el euro.

La Fed y el Tesoro están adquiriendo una importancia similar para el mercado

Este es actualmente uno de los aspectos más interesantes de la evolución del euro-dólar, ya que hasta hace poco, la principal cuestión para el dólar era la diferencia entre la política de la Reserva Federal y la del Banco Central Europeo. Ahora la situación es más compleja. Los mercados deben evaluar simultáneamente la política de la Reserva Federal, la situación fiscal de Estados Unidos y las medidas del Departamento del Tesoro.

Los elevados rendimientos de los bonos constituyen un problema tanto para el Gobierno estadounidense como para la economía en general. Por un lado, aumentan el coste de servicio de la deuda pública; por otro, elevan los costes de financiación para empresas y hogares.

Por eso las medidas de Bessent también son relevantes para el mercado de divisas. Si el Tesoro se vuelve cada vez más activo a la hora de intentar limitar el aumento de los rendimientos, esto podría debilitar una de las importantes ventajas del dólar derivadas de los elevados tipos de interés y de los altos rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Al mismo tiempo, las medidas del Tesoro están generando más dudas sobre la credibilidad de Bessent y la eficacia de las medidas adoptadas. El mercado reaccionó inicialmente de forma positiva a las noticias sobre las operaciones de recompra, pero posteriormente los rendimientos volvieron a subir.

Esto podría ser una señal importante para el dólar. Si los inversores comienzan a creer que las autoridades estadounidenses tienen una capacidad limitada para influir en el tramo largo de la curva de rendimientos, los elevados rendimientos podrían seguir siendo uno de los temas clave para la moneda estadounidense.

Jackson Hole será un punto de inflexión

La lista de acontecimientos relevantes para el euro-dólar no termina ahí. El viernes, los mercados centrarán su atención en un discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole. Será especialmente importante porque los inversores buscan pistas sobre la futura dirección de la política monetaria.

Warsh se enfrenta a un difícil ejercicio de equilibrio. La inflación sigue por encima del objetivo de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos a largo plazo son elevados y, al mismo tiempo, el mercado laboral está mostrando señales de debilidad.

Otro aspecto es la creciente importancia de la política fiscal y de las medidas del Tesoro. Por ello, los mercados prestarán atención no solo a lo que Warsh diga sobre los tipos de interés, sino también a sus opiniones sobre la inflación, los rendimientos de los bonos y la independencia de la Reserva Federal.

Si Warsh adopta un tono más agresivo (hawkish), el dólar podría recibir un respaldo adicional. Si, por el contrario, señala una mayor disposición a flexibilizar la política monetaria, la presión sobre la moneda estadounidense podría aumentar.