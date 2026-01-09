Tres mercados a seguir la próxima semana (09.01.2026)

El nuevo año en los mercados financieros comenzó con una avalancha de datos macroeconómicos clave y el inicio de una nueva temporada de resultados en Wall Street. Tras el último informe del mercado laboral de EE. UU., los inversionistas están girando su atención hacia el próximo dato de inflación. Con los primeros reportes corporativos relevantes previstos para esta semana, el foco se concentra en tres mercados clave: EUR/USD, S&P 500 y plata.

EUR/USD

Aunque el inicio de la semana luce relativamente tranquilo en el frente macroeconómico, el martes se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. de diciembre, un dato clave. Las señales mixtas recientes de la economía han llevado a una fuerte revisión a la baja en las expectativas del mercado respecto a la magnitud de los recortes de tasas este año. La probabilidad de un recorte ya en marzo cayó a 30%, desde cerca de 50% observado recientemente.

El consenso apunta a que la inflación general se mantendrá elevada en 2,7%, con un leve repunte en la inflación subyacente. Si estas previsiones se confirman, el dólar estadounidense podría encontrar nuevo impulso para una apreciación adicional.

S&P 500

La incertidumbre en torno a la legalidad de los aranceles impulsados por Trump persiste, pero la atención de los inversionistas se está desplazando hacia el inicio de la temporada de resultados trimestrales en Wall Street. Como es habitual, el protagonismo lo tendrá el sector bancario.

JPMorgan y BNY Mellon publicarán resultados el martes, seguidos el miércoles por Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. El jueves será el turno de Morgan Stanley y Goldman Sachs. Además, el sector tecnológico recibirá una referencia clave el jueves con los resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips del mundo.

Los analistas anticipan un sólido crecimiento de ingresos y beneficios en el cuarto trimestre de 2025, especialmente para los bancos, apoyados por un repunte de la banca de inversión y un aumento de la actividad de trading.

Plata

La plata viene de un 2025 excepcionalmente fuerte. Pese a una corrección hacia fines de diciembre, el inicio de enero ha mostrado intentos por retomar el impulso alcista. Sin embargo, aumentan las preocupaciones por una corrección más amplia en el complejo de metales preciosos, especialmente en aquellos activos que registraron las alzas más agresivas.

En el mercado de la plata se observa una retirada de los ETF que venden metal físico, mientras que el interés por posiciones cortas está aumentando. A esto se suma el rebalanceo anual de los índices de materias primas, que podría desencadenar una ola de liquidaciones de posiciones largas en el mercado de futuros. Los próximos días serán clave para determinar si esta combinación de factores negativos logra poner fin a la racha alcista de la plata, vigente desde mayo de 2025.