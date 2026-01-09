Los mercados bursátiles europeos están pendientes de los rumores de una megafusión. Rio Tinto (RIO.UK) y Glencore (GLEN.UK) han reanudado las negociaciones de fusión que crearían la mayor entidad minera del mundo, con un valor de más de 200.000 millones de dólares. Este es el segundo intento; el primero, en 2024, fracasó debido a disputas de valoración. Ahora, sin embargo, las condiciones son mejores: el cobre está batiendo récords (más de 13.000 dólares por tonelada) y todo el sector está sumido en una fiebre de materias primas. La fecha límite clave para la transacción completa es el 5 de febrero. Para esa fecha, Rio Tinto debe confirmar la oferta o retirarse durante seis meses.

El mercado reacciona con emoción a la noticia, pero de forma asimétrica. Las acciones de Glencore se disparan hasta un 7,8% en Londres, su nivel más alto desde julio de 2024. Los inversores saben que Glencore es una ganga: posee los mejores activos de cobre, quiere duplicar la producción en una década y, sin el cobre, no hay futuro energético. Las accioens de Rio Tinto, por otro lado, caen entre un 1,7% y un 6,3% según la bolsa, lo que refleja el temor a la dilución de acciones y los costes de integración. El sector minero europeo se beneficia de los flujos impulsados ​​por la esperanza de un acuerdo entre ambas partes.

Las claves de la fusión entre Glencore y Rio Tinto

Los expertos del mercado están divididos sobre si la fusión entre Glencore y Rio Tinto es una buena idea. Los analistas de Morgan Stanley ven un gran potencial y recomiendan comprar acciones de ambas compañías. Según ellos, la fusión resaltaría el verdadero valor de Glencore, que el mercado subestima. Además, la compañía combinada se centraría mucho más en el cobre: ​​este metal representaría el 35% de los ingresos, en comparación con solo el 25% actual. Sin embargo, el banco Oddo BHF critica esta idea. Los analistas argumentan que la fusión de Rio Tinto y Glencore sería muy complicada. Temen que las culturas de ambas compañías sean completamente diferentes y puedan no congeniar. También les preocupa el carbón: Glencore es uno de los mayores productores de carbón del mundo, mientras que Rio Tinto se retiró de este negocio hace varios años.

En segundo lugar, la fusión tendría que ser aprobada en al menos ocho países, lo que requeriría tiempo y dinero. En tercer lugar, la estructura de Rio Tinto como empresa con doble cotización complica la transacción de acciones. Algunos expertos creen que la operación será, en última instancia, menor de lo esperado. Glencore cuenta con una enorme división comercial que compra y vende materias primas en todo el mundo. Esta división sería una incorporación muy inusual para Rio Tinto y podría resultar difícil de absorber.

También hay un competidor acechando en segundo plano: la gran empresa BHP (BHP.UK), que busca una mayor exposición al cobre. Si Rio Tinto y Glencore negocian demasiado, BHP podría entrar en el juego e intentar comprar Glencore o parte de ella. El nuevo director general de Rio Tinto, Simon Trott, está asumiendo el mando. Para él, esta fusión será su primera gran decisión, por lo que los inversores están atentos para ver cómo gestiona finalmente un asunto tan importante. Por otro lado, el director general de Glencore, Gary Nagle, lleva años afirmando entre bastidores que una fusión con Rio Tinto es el acuerdo más lógico en toda la industria minera.

Cotización de las acciones de Glencore

Las acciones de Glencore abrieron la sesión de hoy con una brecha alcista, mientras que, semanalmente, podemos observar que la magnitud de las subidas recientes, considerando la dinámica del RSI de las últimas 14 semanas, ha elevado el valor de la entidad a sus niveles más altos desde 2022. Esto demuestra que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones de la compañía en vista de las noticias corporativas y las perspectivas futuras. Por otro lado, cabe destacar que, con una apreciación tan rápida, el incumplimiento de las expectativas podría, en teoría, provocar una corrección a la baja simétricamente más rápida en la valoración de la compañía.