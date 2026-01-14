Sentimiento mixto en Europa, caídas en los índices estadounidenses

El sentimiento del mercado se mantiene dispar por la tarde. Los índices europeos no se mueven en una sola dirección. Suiza lidera las subidas, con contratos de futuros subiendo un 0,5%. El CAC40 francés y el FTSE italiano presentan un rendimiento moderado, con sus contratos limitando las subidas al 0,2%. El DAX y el WIG20 experimentan caídas del 0,4% y el 0,9%, respectivamente.

Observamos descensos bastante notables en los contratos de los índices estadounidenses. El contrato del Dow Jones retrocede un 0,3%, el del Nasdaq 100 cae un 0,5% y el del S&P 500 pierde un 0,4%. Muchos analistas apuntan al aumento de las tensiones geopolíticas que podrían suponer riesgos para las acciones europeas y el mercado de materias primas. La disputa sobre Groenlandia añade presión adicional sobre la valoración de los activos europeos, mientras que las protestas en Irán podrían impulsar los precios del petróleo y el gas. En términos sectoriales, las empresas relacionadas con los servicios públicos, la sanidad y la minería (principalmente metales preciosos e industriales) se muestran relativamente sólidas hoy. Sectores como los medios de comunicación y el inmobiliario presentan un peor desempeño.

En el mercado de materias primas, observamos claros aumentos en el petróleo y los metales industriales. El petróleo está subiendo más del 1% en medio de la incertidumbre sobre la posible intervención estadounidense en Irán. El níquel ha subido un 2,5%. Se observan movimientos alcistas mucho mayores en el mercado de metales preciosos. La plata está ganando casi un 6% y, por primera vez en la bolsa COMEX, supera los 90 dólares por onza.

En Madrid, Luis de Guindos, miembro del BCE, intervino hoy. Señaló las amenazas al crecimiento en Europa debido a que las empresas retrasan sus inversiones ante el aumento de los riesgos geopolíticos.

En EE. UU., otro día de publicaciones importantes. Los datos del IPP se acercaron a las expectativas del mercado. El IPP anual fue del 3%, mientras que la lectura mensual fue del 0,1%. Las ventas minoristas también superaron ligeramente las expectativas, con un aumento del 0,6% en noviembre. En términos anuales, se observó una disminución del 3,47% al 3,3%.

Hoy, los miembros de la Reserva Federal, Paulson, Williams y Kashkari, también intervendrán. Más tarde, conoceremos los niveles de inventarios de petróleo en EE. UU.

En el mercado de divisas, observamos una estabilización del par EUR/USD en torno al nivel de 1,1650. El yen y la libra esterlina son los que más se aprecian frente al dólar.

Comienza la temporada de resultados para los bancos estadounidenses. Bank of America se sitúa ligeramente por encima del consenso. Wells Fargo y CityGroup superaron las expectativas en cuanto a beneficios por acción (BPA), pero decepcionaron al mercado en términos de ingresos. CityGroup registra ligeros aumentos antes del inicio de la jornada como reacción a los resultados. Wells Fargo y BoA caen alrededor de un 2%.

Las acciones de BP caen tras anunciar una amortización de hasta 5.000 millones de libras esterlinas en el cuarto trimestre, principalmente en negocios relacionados con la transformación energética. La farmacéutica Novo Nordisk muestra su disposición a una agresiva fusión y adquisición en el área de la obesidad tras perder la oferta por Metsera.

La empresa china Alibaba avanza casi un 3% gracias a las expectativas relacionadas con el evento Qwen. En segundo plano, se observa un fuerte crecimiento en las empresas tecnológicas asiáticas.

Ryanair se dispone a limitar sus vuelos a Europa debido a un nuevo impuesto. La compañía también rechazó la oferta de Starlink para proporcionar internet en sus aviones.