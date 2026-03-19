El Ibex 35 cierra con fuertes caídas y se coloca como uno de los índices más afectados por el miedo que ha provocado la nueva fase en el conflicto de Oriente Medio. Los ataques a instalaciones energéticas por ambos bandos de la guerra deja un panorama mucho más complicado y que va más allá de un shock de oferta de petróleo y gas por un tapón en el suministro (bloqueo en Ormuz). El daño a las instalaciones energéticas pueden tener un impacto para los próximos años.

El Ibex 35 se tiñe de rojo

En la parte alta del Ibex 35 hemos visto muy pocos valores, con Repsol de nuevo beneficiándose del despunte de los precios del petróleo y del gas europeo. De hecho, la compañía ha sido noticia porque ha anunciado descuentos en el precio de la gasolina, a la espera de que el gobierno de España comunique de manera oficial su plan “anti-crisis”.

En el selectivo español han reinado las caídas en la jornada de hoy y algunos valores han sufrido una fuerte corrección. Es el caso de Indra, que se ha dejado más de un 10% después de que la relación entre Escribano y la SEPI haya saltado definitivamente por los aires tras la comunicación de esta última en la CNMV. El mercado castiga a la acción porque todo el asunto se ve como una injerencia política y por la posibilidad de que, o Escribano salga de la dirección, o que finalmente no se realice la fusión. Pensamos que este tipo de conflictos no benefician a la compañía, que venía de tener un gran desempeño operativo y en bolsa por su gran crecimiento en el segmento de defensa. Por otro lado, ArcelorMittal también ha tenido un descenso superior al 5% debido a que produce más de la mitad de su acero en Europa y es una de las más perjudicadas por el incremento de los precios de la energía. Cellnex o Fluidra también han caído con fuerza en una jornada teñida de rojo.

El BCE mantiene los tipos sin cambios

Más allá del Ibex 35, las caídas también han sido pronunciadas en otros índices europeos. El DAX alemán o el FTSE inglés se han dejado más de un 2%. Alemania es uno de los países más perjudicados por el conflicto por su dependencia energética y el mercado castiga al DAX cuando la guerra se intensifica. A nivel macro el BCE ha mantenido los tipos de interés, pero con el organismo muy pendiente de lo que suceda en la guerra. De hecho, lo más destacable es que ha incrementado la inflación esperada para este 2026 por culpa de las subidas de los precios de la energía. La previsión es ahora de un 2,6% frente al 1,9% que se estimó en diciembre del 2025, lo que muestra de nuevo un despunte por encima del objetivo del organismo. Además, con un ojo puesto en la situación del crédito privado. En Wall Street las caídas son algo más moderadas, pero igualmente el sentimiento también es negativo. Ayer la FED mantuvo los tipos e incrementó también la inflación esperada para este año, reflejando el impacto de la subida de los precios de la energía. De momento el escenario más probable es que en este año tan solo se bajen los tipos de interés en una ocasión, pero con un repunte mayor de la inflación incluso este recorte puede venirse abajo e incluso se podría necesitar subir los tipos.

El oro se hunde

En el mercado de materias primas el oro se ha desplomado más de un 5% y achaca tanto la política conservadora de la FED, manteniendo tipos, como las alzas del petróleo y del gas. Aunque es pronto para saberlo, se podría estar llevando a cabo ventas de oro de algunos gobiernos para hacer frente a las necesarias inversiones en defensa en el contexto geopolítico actual. En cualquier caso, el activo acumula una subida muy importante en los últimos años y es normal que veamos correcciones. Por su claro, el petróleo y el gas europeo se disparan y ya acumulan subidas del 53% y de más del 100% respectivamente desde el inicio del conflicto. Las subidas de hoy se deben a que se han atacado tanto el mayor yacimiento de gas del mundo, en manos de Irán, y el mayor centro de gas licuado del mundo, gestionado por Catar. Hablamos de localizaciones clave para la economía global y que han sufrido daños.