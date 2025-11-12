Las acciones de Telefónica caen ligeramente en la sesión de hoy, pero no es por falta de noticias. De hecho, el próximo lunes la compañía tendrá una reunión con los sindicatos en la que probablemente se hablará de un nuevo ERE. ¿Cómo afectará esto a Telefónica?

Las acciones de Telefónica siguen bajo lupa

Telefónica ha convocado una reunión con los sindicatos para el próximo lunes y aunque oficialmente no se sabe el motivo, se habla de que será para lanzar un nuevo ERE de 6.000 personas. Recordemos que Telefónica ha lanzado recientemente un nuevo plan estratégico, el cual pensamos que es un plan de transición hasta que desde Europa se tomen medidas para una mayor unificación del sector y para que Marc Murtra establezca su propia visión. Por ello, además del recorte de dividendo ya anunciado, no sería extraño que la compañía lanzara otro ERE.

El mecanismo del ERE ha sido usado en numerosas ocasiones por Telefónica y lo que sigue sorprendiendo es el alto grado de acogimiento por parte de sus empleados. Esto, según nos parece, es un síntoma de una posible baja productividad por parte de la plantilla, ya que lo normal debería ser que el ERE se asimilara como una mala noticia para los empleados, y no como una gran oportunidad para irse de la empresa.

El movimiento ha impactado en las acciones de Telefónica, que en esta jornada retroceden alrededor de un 0,40%. Aun así, y aunque la noticia se ha recogido como algo ligeramente negativo por parte de los mercados, podría suponer una buena noticia si la compañía no tiene problemas para seguir operando con normalidad, algo que probablemente sea así.

Las acciones de Telefónica caen un 8% en este 2025, pero la caída después de sus resultados ya alcanza casi el 20%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Telefónica?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.