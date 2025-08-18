Solaria brilla en el Ibex

Solaria continúa su rally alcista y este lunes suma una nueva subida de más del 2%, consolidando su posición como uno de los valores estrella del Ibex 35. La semana pasada ya se anotó un avance del 5,38%, y su cotización más que duplica los mínimos registrados en abril, cuando rondaba los 6 euros por acción.

Este impulso se enmarca en un contexto favorable para las energías renovables, con expectativas de nuevas políticas europeas y una mayor demanda de proyectos solares. Además, los analistas destacan que Solaria ha superado zonas de resistencia clave, lo que podría abrir la puerta a nuevos máximos si mantiene el ritmo actual.

Aunque algunos expertos mantienen una postura neutral por la elevada deuda financiera, el consenso apunta a un precio objetivo entre 14 y 15 euros, lo que implicaría aún recorrido al alza desde los niveles actuales. Técnicamente, Solaria ha superado zonas de resistencia clave y podría estar saliendo de su canal bajista de largo plazo.

Con una revalorización superior al 55% en lo que va de año, Solaria se posiciona como una de las apuestas más atractivas del sector renovable español, en un momento en que la transición energética y la presión regulatoria favorecen a las compañías con capacidad de ejecución y visión a largo plazo.