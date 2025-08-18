Solaria brilla en el Ibex

Solaria continúa su rally alcista y este lunes suma una nueva subida de más del 2%, consolidando su posición como uno de los valores estrella del Ibex 35. La semana pasada ya se anotó un avance del 5,38%, y su cotización más que duplica los mínimos registrados en abril, cuando rondaba los 6 euros por acción.
Este impulso se enmarca en un contexto favorable para las energías renovables, con expectativas de nuevas políticas europeas y una mayor demanda de proyectos solares. Además, los analistas destacan que Solaria ha superado zonas de resistencia clave, lo que podría abrir la puerta a nuevos máximos si mantiene el ritmo actual.
Aunque algunos expertos mantienen una postura neutral por la elevada deuda financiera, el consenso apunta a un precio objetivo entre 14 y 15 euros, lo que implicaría aún recorrido al alza desde los niveles actuales. Técnicamente, Solaria ha superado zonas de resistencia clave y podría estar saliendo de su canal bajista de largo plazo.
Con una revalorización superior al 55% en lo que va de año, Solaria se posiciona como una de las apuestas más atractivas del sector renovable español, en un momento en que la transición energética y la presión regulatoria favorecen a las compañías con capacidad de ejecución y visión a largo plazo.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
