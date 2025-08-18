Rheinmetall acusa al Gobierno español de bloquear su mayor fábrica de munición

La multinacional alemana Rheinmetall, uno de los gigantes europeos del sector armamentístico, ha acusado públicamente al Gobierno español de paralizar la actividad de su mayor planta de munición en España, ubicada en Javalí Viejo (Murcia). La denuncia fue realizada por el propio consejero delegado del grupo, Armin Papperger, durante la presentación de resultados del último trimestre, en la que lamentó que la compañía no pueda completar la producción de cartuchos pese a tener la pólvora lista y las líneas operativas activas.

El origen del conflicto

La fábrica murciana, gestionada por la filial Rheinmetall Expal Munitions, permanece inactiva desde que en enero de 2025 se produjo una deflagración que causó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos. Tras el incidente, la Policía Nacional detectó en mayo graves irregularidades en las medidas de seguridad de las instalaciones, lo que llevó a la suspensión de la actividad hasta que se obtenga una nueva autorización oficial para reanudar el proceso de recepción y distribución de munición.

“Todo está listo, pero falta un sello”, afirmó Papperger, quien insistió en que no hay problemas ni de mercado ni de producción, sino únicamente burocráticos. El directivo advirtió que si se consigue el permiso, la planta podría operar 24 horas al día, 7 días a la semana, para atender la creciente demanda internacional.

Una fábrica clave para el rearme europeo

La planta de Javalí Viejo es la mayor de las seis que Rheinmetall tiene en España, junto a las de Trubia (Asturias), Páramo de Masa (Burgos), Navalmoral y El Gordo (Cáceres), y Albacete. Desde la adquisición de Expal Systems en 2023, Rheinmetall ha multiplicado su capacidad de producción y se ha convertido en un proveedor estratégico para la OTAN y la Unión Europea.

En 2024, la filial española multiplicó por cinco su facturación, alcanzando los 639,5 millones de euros, y disparó su beneficio neto hasta los 207,5 millones, once veces más que el año anterior. La planta murciana es clave para la fabricación de granadas de mortero, munición de calibre medio, espoletas y sistemas de propulsión de cohetes, productos que abastecen a ejércitos de todo el mundo, incluido el español.

Tensión legal y política

El conflicto se produce en medio de un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo, que revisa la legalidad de la compra de Expal por parte de Rheinmetall tras un recurso presentado por KNDS, competidor francoalemán del grupo. El recurso cuestiona la autorización del Gobierno español y alerta sobre posibles impactos en la competencia y el suministro de productos sensibles para la defensa europea