Conclusiones clave El sector privado del Reino Unido tuvo un impulso moderado en octubre.

Los datos sugieren que la economía británica podría haber tocado fondo en septiembre.

Los informes del PMI de Reino Unido mejoran.

El sector privado del Reino Unido cobró un ligero impulso en octubre, con el PMI compuesto subiendo a 51,1 (desde 50,1), lo que indica un segundo mes de crecimiento moderado. El PMI de servicios subió a 51,1, mientras que la producción manufacturera se expandió por primera vez en un año, con el PMI manufacturero mejorando a 49,6, su máximo en 12 meses. El crecimiento fue impulsado por una mayor demanda interna y la reposición de existencias, parcialmente compensado por la debilidad de las exportaciones debido a los aranceles estadounidenses y la débil demanda mundial. La pérdida de empleos se desaceleró y la inflación de los costes de los insumos cayó a su mínimo en 11 meses, impulsada por el abaratamiento de las materias primas y una libra esterlina más fuerte, aunque los costes salariales y de los servicios públicos se mantuvieron elevados. La inflación de los precios de producción también se moderó a su nivel más bajo desde junio. Según Chris Williamson de S&P Global, los datos sugieren que la economía podría haber tocado fondo en septiembre, pero el crecimiento general sigue siendo lento (alrededor del 0,1% del PIB). Las empresas se mantienen cautelosas antes del Presupuesto de noviembre y la confianza, si bien mejora, se mantiene por debajo de los estándares históricos. PMI del Reino Unido (mes de octubre) PMI de Servicios Globales del S&P: real: 51,1. Pronóstico: 51,0. Anterior: 50,8.

PMI de Manufactura Global del S&P: real: 49,6. Pronóstico: 46,6. Anterior: 46,2.

PMI Compuesto Global del S&P: real: 51,1. Pronóstico: 50,6. Anterior: 50,1. Cotización del euro-libra Fuente: Plataforma de XTB

