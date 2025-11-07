Sólido informe laboral en Canadá

Variación neta del empleo en octubre: 66.600 (Previsión: -5.000. Anterior: 60.400). Tasa de desempleo: 6,9% (Previsión: 7,1%. Anterior: 7,1%). Salario por hora de los empleados fijos (inversor): 4,0% (Previsión: 3,5%. Anterior: 3,6%). El aumento del empleo en octubre de 2025 se concentró principalmente en el sector del comercio mayorista y minorista, donde se crearon 41.000 puestos de trabajo (+1,4%), compensando así la caída de 21.000 del mes anterior. El empleo también aumentó en el transporte y el almacenamiento (+30.000; +2,8%) y en el sector de la información, la cultura y el ocio (+25.000; +3,0%), si bien el número de personas empleadas en estos sectores se mantuvo estable con respecto al año anterior. Al mismo tiempo, el empleo en la construcción disminuyó en 15.000 (-0,9%) en octubre, manteniéndose prácticamente estable en comparación con el año anterior, pero 38.000 por debajo del máximo alcanzado a principios de 2025. Entre enero y octubre de 2025, el empleo en la industria se redujo en 54.000 (-1,3%), principalmente debido a la disminución del empleo en la construcción y la industria manufacturera, mientras que el sector servicios incrementó el empleo en 142.000 (+0,8%).

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.