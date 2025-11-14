Suben los precios de la memoria DRAM de Micron

Los analistas de Morgan Stanley han elevado su precio objetivo para las acciones de Micron Technology hasta un máximo de 325 dólares, desde los 220 dólares previos. Destacan el fuerte aumento de los precios de la memoria DDR5, que se han triplicado en el último mes. Esto crea una oportunidad única para que la compañía alcance resultados financieros récord.

Según las previsiones, los precios de la memoria DRAM podrían aumentar entre un 15 % y un 20 % en el primer semestre de 2026, llegando algunas transacciones hasta un 50 % por encima de los precios de referencia. El principal impulsor de este crecimiento es la fuerte demanda de los centros de datos de inteligencia artificial, que consumen una gran parte de la producción mundial de DRAM. Los fabricantes se están centrando en la producción de chips HBM más rápidos para IA, lo que limita la disponibilidad de DDR5 para el consumidor.

Los analistas señalan que, a diferencia de anteriores escaseces de memoria, como la de 2018, Micron inicia el ciclo actual con beneficios récord, lo que le permite operar en un terreno inexplorado en cuanto a potencial de ganancias. Al mismo tiempo, la expansión de la capacidad de producción de fabricantes como Samsung y Hynix se está acelerando, aunque la demanda aún supera a la oferta.

A pesar del aumento del 180% en el precio de las acciones durante 2025, los expertos creen que Micron aún tiene un importante potencial de crecimiento debido a la demanda sostenida de DRAM y HBM en el sector de la IA.