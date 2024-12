Subidas en la vispera del día de Navidad

El Ibex35 termina la jornada de Noche Buena con subidas y se establece por encima de los 11.400 puntos en una sesión atípica que ha terminado antes del horario habitual. En Europa la tónica ha sido similar y hemos visto ligeras subidas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos del Ibex35 La mayoría de las empresas del Ibex 35 han cerrado en positivo, con Sacyr y Repsol como acciones con mayor subida, 1,6% y 1,2% respectivamente. El sector bancario ha experimentado un buen desempeño, con subidas en todos los valores excepto Unicaja, con una ligera corrección. La parte baja ha sido reducida, aunque tenemos que señalar a Fluidra (-0,25%) y Rovi (-0,16%). Por otro lado, Logista y Solaria también han estado en la parte baja, pero con caídas cercanas al 0%. Otros mercados a destacar En Europa los mejores índices han sido el FTSE inglés y el AEX holandés. Las empresas que más han destacado en el índice inglés han sido Airtel Africa, con una subida del 2,7% y Pershing Square, con una subida del 2,2%. Por parte del AEX, tan solo Prosus se ha anotado caídas destacables del 0,8%. El DAX alemán y el Eurostoxx 50 han permanecido cerrados en la sesión de hoy. En las materias primas hemos experimentado poco movimiento. Por su parte, el Bitcoin está experimentando volatilidad y acumula una caída desde sus máximos históricos de más del 10%, mostrando las primeras dudas después de la victoria de Trump en noviembre.



