Subidas en los índices asiáticos

Las bolsas asiáticas registran subidas moderadas. El Nikkei 225 avanza un 1,45% tras una revisión del PIB superior a la esperada y pese a la incertidumbre generada por la dimisión del primer ministro Ishiba. China también registra un incremento a pesar de los decepcionantes datos de comercio exterior. El Hang Seng de Hong Kong sube un 0,55%, mientras que Australia registra una ligera caída.

En el mercado de divisas destaca el debilitamiento del yen provocado por el cambio político en Japón; el USD/JPY alcanzó temporalmente los 148,57. Al mismo tiempo, las divisas vinculadas a materias primas pierden terreno, mientras que el euro se mantiene estable. El dólar se deprecia ligeramente tras los débiles datos del mercado laboral estadounidense, y el yuan chino se mantiene estable a pesar de las preocupaciones sobre las perspectivas de las exportaciones.

Informes macroeconómicos

En cuanto a los datos, el PIB revisado de Japón mostró que la economía creció a una tasa anualizada del 2,2% en el segundo trimestre (0,5% intertrimestral), más rápido de lo esperado, en comparación con la estimación preliminar del 1,0%. La mejora reflejó un aumento del consumo privado y marcó el quinto trimestre consecutivo de crecimiento.

En China, los datos comerciales de agosto mostraron un aumento de las exportaciones, pero por debajo de las expectativas, con un crecimiento interanual en su nivel más bajo desde febrero. Los envíos a Estados Unidos cayeron un 33% interanual, lo que pone de manifiesto el impacto negativo de los aranceles.

Otros mercados

Durante el fin de semana, la OPEP+ anunció un aumento de la producción en octubre como parte de la estrategia de mercado de Arabia Saudita. Tras la volatilidad de la noticia, el barril de Brent se estabiliza en los 66,5 dólares.

Entre las materias primas, el oro sigue en máximos debido a que China está comprando el metal refugio y el precio se mantiene cerca de los 3.600 dólares la onza. En agosto, el Banco Popular de China aumentó sus reservas de oro por décimo mes consecutivo, continuando su diversificación hacia una economía más alejada del dólar estadounidense. Durante este período, se añadieron 0,06 millones de onzas troy, lo que eleva las reservas totales a 74,02 millones de onzas desde que se reanudaron las compras en noviembre del año pasado, cuando se comenzó a acumular un total de 1,22 millones de onzas.

Hay un optimismo moderado en el mercado de criptomonedas. Aunque Bitcoin no está experimentando cambios significativos, un gran número de altcoins pueden presumir de subidas relativamente importantes en este inicio de semana. Dogecoin y Sandbox suben un 3,5% y un 2%, respectivamente. Por su parte, el contrato de gas natural se dispara un 3% intradía.