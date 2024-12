Subidas moderadas a pesar del parón navideño 💡

La sesi贸n festiva del martes en los mercados europeos se caracteriza por una volatilidad baja, debido a un menor volumen de negociaci贸n. Los 铆ndices europeos individuales, a pesar de que muchos de ellos est谩n cerrados durante la sesi贸n del martes, est谩n subiendo ligeramente. 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Movimientos en las bolsas europeas Si analizamos los sectores por separado, podemos ver que, donde hoy hay actividad, predominan las subidas, con solo unas pocas excepciones. Sin embargo, la magnitud de estos movimientos no es grande. Los sectores bancario, de combustibles y de moda est谩n teniendo un desempe帽o particularmente bueno hoy. Fuente: Plataforma de XTB 聽 Otras noticias corporativas en los 铆ndices europeos Las acciones de Vistra (VTY.UK) est谩n cayendo m谩s de un 18% en la sesi贸n de hoy despu茅s de que la compa帽铆a volviera a reducir su previsi贸n de beneficios antes de impuestos para el a帽o en otros 50 millones de libras, hasta los 250 millones de libras. La compa帽铆a dijo que tardar谩 m谩s en finalizar una serie de acuerdos con los socios. La compa帽铆a ya hab铆a reducido las previsiones en octubre y noviembre. Las acciones de Renault (RNO.FR) est谩n repuntando un 2% despu茅s de que las negociaciones de fusi贸n de Nissan y Honda cobren impulso. Recordemos que Renault Group es uno de los principales accionistas de Nissan. Oddo BHF reafirm贸 su recomendaci贸n de "sobreponderar" y el precio objetivo de 60 鈧 para Renault. 聽 聽

