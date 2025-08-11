Telefónica se reconfigura: foco en Europa y nuevas vías de financiación

Telefónica acelera su transformación con una apuesta decidida por Europa, dejando atrás Latinoamérica , salvo Brasil, y buscando crecer mediante adquisiciones estratégicas en España, Alemania y Reino Unido.

La operadora se prepara para una nueva etapa, con Europa como epicentro y una estrategia que combina prudencia financiera con ambición corporativa. Si logra ejecutar con precisión quirúrgica, podría consolidarse como uno de los grandes actores del sector en el continente. El objetivo: reforzar su posición sin comprometer su disciplina financiera.

Fuente: EFE

Claves del plan:

Financiación: Se contemplan ventas en América (más de 3.000 millones), reducción de participaciones en filiales, ampliaciones de capital y sinergias operativas.

Adquisiciones posibles: Vodafone España, Digi, 1&1 en Alemania y consolidación de VMO2 en Reino Unido, aunque esta última implicaría un aumento de deuda inviable en estos momentos.

Sector TIC: Telefónica también mira hacia empresas de ciberseguridad en Europa, un mercado fragmentado con alto potencial.

¿Qué esperar a partir de ahora?

La salida de mercados como Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, México y Chile representa una reducción del 20% en los ingresos globales de la operadora. Sin embargo, Telefónica planea compensar esta “jibarización” con adquisiciones estratégicas en Europa, donde la estabilidad jurídica y monetaria ofrecen un terreno más fértil para el crecimiento

Aunque la deuda neta ha bajado, el ratio sobre EBITDA sigue alto (2,78x), por lo que cada operación deberá justificar su rentabilidad y estabilidad. Murtra lo resume así: “Lo importante no es la deuda, sino la deuda relativa”. Telefónica busca crecer, pero sin perder el equilibrio.