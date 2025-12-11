Resumen diario: plata en máximo histórico y EUR/USD en su nivel más alto desde octubre

Las acciones estadounidenses lograron recuperar gran parte de sus pérdidas iniciales tras la debilidad del sector tecnológico provocada por una fuerte venta en Oracle. El S&P 500 cerró ligeramente al alza, mientras que el Nasdaq retrocedió un 0,6% y el Russell 2000 avanzó un 1,1%.

El mercado mantiene el foco en el crecimiento prudente de los ingresos, el agresivo gasto en IA y la duda sobre si Oracle asumió demasiado apalancamiento. Estas preocupaciones provocaron una caída del 9% en la acción hoy, llegando a retrocesos intradía de hasta 15%.

Tras la sesión, empresas como Broadcom , Costco y Lululemon Athletica presentarán sus resultados trimestrales.

Walt Disney Co. anunció una alianza estratégica con OpenAI, con una inversión de USD 1.000 millones y convirtiéndose en el primer gran licenciatario de la plataforma Sora. El acuerdo de tres años incluirá más de 200 personajes animados de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars para generación de contenido.

Eli Lilly publicó los resultados de la fase III de su fármaco experimental de nueva generación, retatrutida, que mostró una reducción de peso promedio del 23% (y hasta casi 29% en el grupo de dosis más alta) en pacientes durante 68 semanas.

Los precios del gas natural experimentan una fuerte corrección (-9%), alejándose de los máximos de USD 5,5/MMBTU registrados la semana pasada y probando un soporte clave en torno a USD 4,2. El sesgo bajista se mantiene pese al informe alcista de la EIA.

Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. aumentaron significativamente frente a lecturas previas. Tras el "apagón" de datos por el cierre parcial del gobierno, se observó un alza temporal. Las solicitudes crecieron en 44.000, el mayor incremento desde 2020, alcanzando su nivel más alto desde septiembre.

En Forex , el franco suizo y el euro lideran el mercado hoy. En cambio, el dólar australiano y el dólar estadounidense muestran fuertes caídas. El par EUR/USD alcanza su nivel más alto desde principios de octubre.

Los metales preciosos operan con fuerza: la plata alcanza nuevos máximos históricos, subiendo casi 4%, mientras que el oro avanza un 1,3%.

Las criptomonedas exhiben descensos; Bitcoin cotiza actualmente en torno a USD 90.680.

