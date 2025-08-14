Telefónica sube tras la histórica desregulación de su red de fibra

Telefónica avanza un discreto 0,38% en bolsa esta mañana, a pesar de haber recibido una de las noticias más relevantes para su negocio en años: la CNMC ha aprobado la desregulación total de su red de fibra óptica, liberando a la operadora de la obligación de alquilarla a competidores bajo condiciones reguladas.
Aunque se liberaliza el acceso a la red de fibra, Telefónica seguirá obligada a ofrecer acceso regulado a su infraestructura física (canalizaciones, postes, etc.) bajo la oferta MARCo.
¿Qué cambia con esta decisión?
La medida, que entrará en vigor en febrero de 2026 tras un periodo transitorio de seis meses, permitirá a Telefónica negociar libremente los precios y condiciones de acceso a su red con operadores como Vodafone, MásOrange o Digi. Hasta ahora, la compañía estaba sujeta a tarifas reguladas en miles de municipios, lo que limitaba su capacidad de rentabilizar su infraestructura.
La CNMC justifica la decisión por la mejora en la competencia del mercado de banda ancha fija, con una cobertura de fibra cercana al 90 % en zonas reguladas y una cuota de mercado de Telefónica por debajo del 50 %.
Aunque la noticia supone una mayor libertad comercial y potencial mejora de márgenes, el mercado parece no haber descontado aún el impacto real. Analistas como los de Bankinter señalan que Telefónica podrá optimizar acuerdos bilaterales y adaptar sus precios a las condiciones locales, lo que podría traducirse en mayores ingresos mayoristas y una mejor rentabilidad operativa.
Además, en zonas con menor competencia, la compañía podría recuperar poder de fijación de precios, mientras que en áreas densamente pobladas se espera una guerra comercial más dinámica, con ofertas más agresivas para el consumidor.
Cotización de Telefónica
La subida del 0,5 % parece modesta frente al alcance de la desregulación aprobada. Si el mercado comienza a valorar el impacto estratégico de esta medida, Telefónica podría experimentar un rally adicional en las próximas sesiones. Por ahora, los inversores observan con cautela, pero el cambio regulatorio marca un antes y un después en el modelo de negocio de la teleco española.
