Tesla cae un 6% ante la congelación de subsidios a vehículos eléctricos en Canadá 📉

Las acciones de Tesla (TSLA.US) caen cerca del 6% hoy, lo que contribuye a una venta masiva del 1.6% en el Nasdaq. Junto con Nvidia, se encuentran entre los valores con peor desempeño en el mercado bursátil estadounidense. Las acciones de Tesla caen hoy después de que Canadá retirara $43 millones en subsidios para vehículos eléctricos a la compañía y la excluyera de futuros programas de reembolsos. Esta medida retaliatoria fue una respuesta directa a los aranceles impuestos por el presidente Trump a los productos canadienses.

Esta caída pone fin al impulso reciente de Tesla, que había hecho subir las acciones durante cinco sesiones consecutivas y había generado una breve ruptura por encima del promedio móvil de 200 días ayer. Los inversores también se muestran cautelosos ante el anuncio esperado de Trump sobre nuevos aranceles a la importación de automóviles , lo que podría afectar significativamente las cadenas de suministro y la rentabilidad de la industria automotriz.

Tesla advirtió recientemente a los reguladores que el aumento de las tensiones comerciales podría incrementar los costos de producción y dañar su competitividad en los mercados internacionales. Tesla (Gráfico D1) Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Tesla están cayendo, y los promedios móviles exponenciales EMA200 y EMA50 están en camino de formar un patrón de ‘cruce de la muerte’.

Fuente: xStation5 Con la desaceleración del negocio, las relaciones precio-beneficio y los múltiplos P/E a 12 meses superan los 100, y los inversores —a pesar de las recientes caídas— siguen pagando una prima significativa por las acciones de la empresa de Elon Musk. Recientemente, Tesla también anunció que está buscando aprobación regulatoria en China para vender su software de conducción autónoma.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

