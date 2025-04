Tesla publica resultados del primer trimestre de 2025: caída del 71 % en el beneficio neto interanual.🔎📌

Resultados:

Ingresos: USD 19.300 millones, -9 % interanual (impulsados principalmente por menores precios del Model Y y mayores incentivos de venta)

Beneficio por acci贸n (GAAP): USD 0,12 (-71 % interanual); beneficio por acci贸n ajustado (no GAAP): USD 0,27 (-40 %)

Beneficio operativo: USD 400 millones; margen operativo: 2,1 % (-343 puntos b谩sicos interanuales), debido a menores vol煤menes del Model Y y mayores gastos en I+D en IA, que contrarrestaron la ca铆da en costos de materiales 聽 Las entregas de veh铆culos cayeron 13 % a 387.000 unidades. Sin embargo, las expectativas de los inversores se mantienen ancladas en la visi贸n a largo plazo de Tesla sobre conducci贸n aut贸noma y Robotaxi. El FSD (versi贸n supervisada) ya opera en China y la flota ha superado los 4.000 millones de millas recorridas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Como dato curioso, Tesla inform贸 que sus nuevos Cybertrucks ya conducen de forma aut贸noma desde las f谩bricas hasta los centros log铆sticos en EE. UU. Mientras tanto, el Robotaxi 鈥淐ybercab鈥 entrar谩 en producci贸n en serie en 2026, con un piloto en Austin previsto para junio de 2025. Impacto de los aranceles en el negocio de Tesla La direcci贸n se帽al贸 que revisar谩 las perspectivas para 2025 en el segundo trimestre, una vez que se clarifique el nuevo r茅gimen arancelario de EE. UU. La recuperaci贸n del margen operativo hacia un nivel medio de un solo d铆gito depender谩 de la recuperaci贸n en el volumen del Model Y, la evoluci贸n de los aranceles y el ritmo de implementaci贸n de soluciones energ茅ticas. Paralelamente, la direcci贸n confirm贸 que los nuevos modelos econ贸micos siguen en calendario para la segunda mitad de 2025. Tesla tambi茅n planea implementar robots Optimus en sus f谩bricas para asistir en los procesos de producci贸n. En general, la direcci贸n mantiene un tono optimista sobre las perspectivas de la empresa y los pr贸ximos lanzamientos de productos. Las presiones competitivas en el mercado de veh铆culos el茅ctricos se reflejan en los resultados de la tecnol贸gica. La participaci贸n de mercado de Tesla en EE. UU. ronda actualmente el 20 %, mientras que el segmento de generaci贸n y almacenamiento de energ铆a mostr贸 un crecimiento significativo, subiendo 67 % interanual hasta USD 2.700 millones. Energ铆a e inteligencia artificial est谩n ganando protagonismo: Ingreso por almacenamiento de energ铆a: incremento del 67 %, consolid谩ndose como el segundo motor de beneficios de Tesla, aunque el gasto en IA est谩 impactando significativamente en los gastos SG&A e I+D. Despliegue de almacenamiento energ茅tico: 10,4 GWh (+114 % interanual), cuarto r茅cord trimestral consecutivo. Producci贸n de veh铆culos: 362.615 unidades (-1 % interanual) Entregas: 386.810 unidades (-13 % interanual); el Model 3/Y representa el 96 % del total Red de supercargadores: 57.316 puntos de carga (+17 % interanual) Las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) suben 0,5 % en operaciones posteriores al cierre, a pesar de una ca铆da interanual en los resultados. Las expectativas de los inversionistas se mantienen gracias a las proyecciones optimistas de la compa帽铆a. El informe del primer trimestre de Tesla mostr贸 una rentabilidad reducida, mientras se prepara para lanzar nuevos productos. Los ingresos cayeron un 9 % interanual a USD 19.300 millones, el BPA GAAP baj贸 a USD 0,12, y el margen operativo se redujo a 2,1 %. Los resultados se vieron afectados por menores vol煤menes del Model Y y continuos descuentos de precios, lo cual compens贸 los ahorros en materiales. En el lado positivo, el flujo de caja volvi贸 a terreno positivo (USD 700 millones). La liquidez alcanz贸 un nuevo m谩ximo hist贸rico (m谩s de USD 37.000 millones), lo que refuerza la capacidad de inversi贸n en los pr贸ximos meses. Catalizadores clave: lanzamiento de Robotaxi previsto para junio de 2025, aprobaci贸n del FSD en Europa y otros nuevos veh铆culos en el primer semestre de 2025. Fuente: xStation 5 聽

