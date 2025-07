Tibia apertura del S&P 500

Los inversores de Wall Street se mantienen optimistas por tercer día consecutivo, con la mayoría de los principales índices estadounidenses al alza tras la tanda de datos macroeconómicos optimistas de ayer. Los futuros del S&P 500 alcanzan nuevos máximos intradía pese a que actualmente cotizan sin cambios. Este sentimiento ha sido respaldado por el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien hizo su llamado más claro hasta la fecha a un recorte de tipos en la próxima reunión de julio. Waller abogó por una reducción de 125-150 puntos básicos para llevar el tipo de préstamo al 3%, descartando la inflación impulsada por los aranceles como algo temporal. Waller, considerado un posible sucesor del presidente Jerome Powell, enfatizó que sus opiniones no son políticas, aunque se alinean con la presión del presidente Trump para realizar recortes drásticos de tipos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Noticias corporativas del S&P 500 Las acciones de 3M (MMM.US) bajan un 3% a pesar de las ganancias previas a la apertura del mercado, tras superar las estimaciones del segundo trimestre, con un BPA de 2,16 dólares y unos ingresos de 6.160 millones de dólares. La compañía elevó su previsión de beneficios para 2025 y redujo el impacto arancelario previsto a 0,10 dólares por acción, frente a los 0,20-0,40 dólares anteriores.

American Express (AXP.US) superó las previsiones del segundo trimestre con 416.300 millones de dólares en facturación, impulsada por un sólido gasto en tarjetas premium. Los ingresos aumentaron un 9,3%, hasta los 17.900 millones de dólares. El rendimiento crediticio se mantuvo sólido, aunque las provisiones y los gastos aumentaron. Amex reafirmó su previsión para 2025 y anunció actualizaciones de su tarjeta Platinum en medio de la creciente competencia en este sector. Sin embargo, las acciones siguen el ejemplo de 3M y caen un 3,7%.

Las acciones de Charles Schwab (SCHW.US) subieron un 3% después de que los beneficios e ingresos del segundo trimestre superaran las expectativas. El BPA ajustado fue de 1,14 dólares frente a los 1,10 dólares previstos, con unos ingresos que alcanzaron la cifra récord de 5.850 millones de dólares. Un aumento del 23% en los ingresos por operaciones comerciales y más de un millón de nuevas cuentas impulsaron los sólidos resultados, elevando los activos totales de los clientes a 10,76 billones de dólares.

La adquisición de Hess por parte de Chevron (CVX.US) por 53.000 millones de dólares avanza después de que Hess ganara un arbitraje con Exxon. El fallo elimina un obstáculo clave para el acuerdo. Los precios del petróleo subieron ligeramente, ya que la sólida demanda de combustible durante el verano contribuyó a compensar las preocupaciones sobre el exceso de oferta. Las acciones subieron un 1,1%.

Meta (META.US) ha contratado a dos investigadores senior de IA de Apple, Mark Lee y Tom Gunter, para sus Laboratorios de Superinteligencia, tras la notoria destitución de su jefe, Ruoming Pang. Estas contrataciones subrayan la agresiva apuesta de Meta por la IA, atrayendo a los mejores talentos con una remuneración masiva mientras Apple se enfrenta a la incertidumbre interna. Las acciones del gigante tecnológico caen actualmente un 1,15%.

Netflix (NFLX.US) superó las estimaciones del segundo trimestre con un BPA de 7,19 dólares y unos ingresos de 11.080 millones de dólares, y elevó su previsión de ingresos para todo el año. A pesar del sólido informe, las acciones cayeron después del cierre del mercado, ya que los inversores consideraron la modesta previsión de margen operativo (que se elevó del 29% al 29,5%) como decepcionante dadas las altas expectativas. La acción ha bajado un 5,4% ¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.