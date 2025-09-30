Tilray, Canopy Growth o Cronos Group, las acciones de cannabis se disparan

Las acciones de las empresas de cannabis tuvieron su particular rally en la sesión de ayer, después de que Donald Trump hablara sobre los posibles beneficios que el uso de cannabidiol (CBD) puede generar en la atención médica de las personas mayores. El presidente, eso sí, diferenció el CBD del tetrahidrocannabinol (THC), el otro compuesto principal del cannabis responsable del efecto psicoactivo.

Trump impulsa al sector del cannabis con su apoyo al CBD

El presidente de Estados Unidos usó su cuenta Truth Social el domingo para compartir un video del Commonwealth Project, un grupo que defiende la integración del cannabis medicinal en la atención médica general para mayores de 65 años. Esto ocurre varias semanas después de que dijera que su administración estaba revisando la posibilidad de reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa.

En agosto, Trump anunció que su gobierno estaba evaluando reclasificar la marihuana, una medida que seguiría los esfuerzos del expresidente Joe Biden para mover el cannabis de la lista I a la III. Actualmente, cerca de 40 estados permiten el uso de la marihuana medicinal.

Tilray lidera el rally mientras Canopy Growth y Cronos Group también suben

Las acciones de Tilray Brands, empresa de cannabis medicinal, cerraron con una subida de casi el 61 %, alcanzando sus máximos en 13 meses y una capitalización de mercado de más de 2000 millones de dólares.

Canopy Growth, especializada en cannabis, registró un alza cercana al 17 %, mientras que su competidor Cronos Group subió alrededor de un 13 %.

La posible reclasificación de la droga permitiría a las empresas de cannabis aprovechar las deducciones fiscales comerciales de las que actualmente están excluidas.

Estos pasos podrían ser el principio de una tendencia positiva a más largo plazo, ya que reflejan un cambio de mentalidad de la Casa Blanca que la mayoría de los estadounidenses ya apoya: el acceso responsable a los productos de cannabis, especialmente para las personas mayores.