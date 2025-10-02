💲El índice dólar repunta un 0,3% tras una racha de cuatro jornadas de caída 📈

El dólar rompe una racha de cuatro jornadas de caídas, a pesar de mostrar debilidad al inicio de la sesión. El índice dólar (US Dollar Index) sube actualmente en torno a un 0,3%, regresando al rango de consolidación que se ha mantenido durante agosto y septiembre.
La mayor caída frente al dólar se observa en la corona noruega (USD/NOK: +0,95%), afectada además por la presión del petróleo, cuyo precio ha retrocedido casi un 6,5% en las últimas cuatro sesiones. Entre las divisas del G10, también destacan la corona sueca (USD/SEK: +0,55%) y el dólar australiano (AUD/USD: -0,4%), este último lastrado por los descensos en las materias primas vinculadas a la divisa (incluyendo mineral de hierro y carbón).
Un factor relevante a favor del dólar hoy es el informe Challenger sobre recortes de empleo, especialmente tras la cancelación del NFP de mañana, lo que ha incrementado el interés del mercado en otras señales laborales. Los datos mostraron el primer descenso significativo en los despidos desde febrero —casi un 26% (la última lectura negativa fue en julio con apenas -1,6%)—, lo que podría moderar las expectativas dovish sobre la política de la Fed tras el informe ADP de ayer, que reflejó pérdidas de empleo.
También hubo comentarios de corte hawkish desde la Reserva Federal. Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, describió el reciente recorte de tasas como un mecanismo de protección frente a un posible deterioro rápido del mercado laboral, aunque subrayó la fortaleza de la demanda de consumo y la necesidad de mantener una política monetaria moderadamente restrictiva. Sin embargo, conviene recordar que Logan no es miembro con derecho a voto en el FOMC.
Fuente: xStation5
