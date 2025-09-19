Todos los índices americanos están en máximos históricos

Ayer, los avances impulsaron al S&P 500, el Nasdaq 100, el Promedio Industrial Dow Jones y el Russell 2000 a máximos históricos, un evento que solo ha ocurrido 25 veces en el siglo XXI. Más de 300 acciones del S&P 500 cerraron al alza, lideradas por las tecnológicas, con Nvidia e Intel a la cabeza. Intel subió un 23%, mientras que el Nasdaq 100 sumó un 1,1%. El Russell 2000 registró ganancias descomunales, subiendo un 2,5%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de FedEx subieron más de un 5% tras el cierre de Wall Street gracias a los resultados, un movimiento que probablemente impulsará la confianza hoy en el sector de logística y transporte de Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense recuperaron las ganancias previas después de que los datos mostraran que las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo registraron la mayor caída en casi cuatro años, lo que alivió algunas preocupaciones sobre la salud del mercado laboral. Hoy, los inversores analizarán principalmente datos macroeconómicos secundarios del Reino Unido y Alemania. Sin embargo, la atención se centrará en una llamada telefónica programada entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping. La volatilidad del mercado también podría ser elevada debido a la "triple hora bruja", el vencimiento trimestral de futuros y opciones en los mercados financieros.

