Todos los ojos puestos en el BCE

La macroeconomía vuelve a cobrar protagonismo. Tras la inesperada caída de los precios de la energía en Alemania, la sesión europea girará en torno a la decisión política del Banco Central Europeo, que se espera reduzca todos los tipos de interés clave en 25 puntos básicos. Los inversores seguirán de cerca la rueda de prensa del presidente del BCE en busca de nuevas perspectivas sobre el crecimiento de la zona euro y las perspectivas en el contexto de la incertidumbre arancelaria. En EEUU, por otro lado, estamos a la espera de la publicación del Índice de Manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia, que se espera que baje significativamente. Se espera que los datos de solicitudes de subsidio por desempleo se mantengan en el nivel de la semana pasada, aunque cualquier sorpresa se interpretaría directamente en el contexto de la declaración de ayer de Jerome Powell, quien expresó su preocupación por el doble riesgo para la economía estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico:

08:00 AM Alemania IPP alemán: real -0,7 % intermensual; pronóstico -0,1 % intermensual; anterior -0,1 % intermensual.

IPP alemán: real -0,2 % interanual; pronóstico 0,4 % interanual; anterior 0,5 % interanual. 10:30 AM Reino Unido Encuesta sobre las condiciones crediticias del Banco de Inglaterra 14:15 PM Eurozona Decisión de tipos: Se espera recorte de 25 puntos básicos 14:30 PM EEUU Índice manufacturero de Filadelfia Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia: pronóstico: 2,2; anterior: 12,5;

Precios pagados: anterior: 48,30;

Nuevos pedidos: anterior: 8,7;

Empleo: anterior: 19,7;

Índice de gastos de capital: anterior: 13,40;

Condiciones comerciales: anterior: 5,6; Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pronóstico: 225.000; anterior: 223.000;

Solicitudes de subsidio por desempleo (promedio de 4 semanas): anterior: 223.000;

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: pronóstico: 1.870.000; anterior: 1.850.000; Inicio de construcción de viviendas en marzo: anterior: 11,2% intermensual; Inicio de obras de vivienda para marzo: Pronóstico: 1.420 millones; anterior: 1.501 millones; Permisos de construcción para marzo: Pronóstico: 1.450 millones; anterior: 1.459 millones; Permisos de construcción para marzo: Anterior: -1,0 % intermensual; Datos del PIB de Atlanta: GDPNow de la Fed de Atlanta (T1): pronóstico: -2,2%; anterior: -2,2%

