Tres activos a observar la proxima semana

La segunda semana de abril se caracterizó por una importante volatilidad en el mercado, inicialmente marcada por la entrada de los índices estadounidenses en una fase bajista, seguida de una de las sesiones más fuertes registradas en Wall Street tras el anuncio de una suspensión de 90 días de los aranceles mutuos, aunque excluyendo notablemente los de China. Actualmente, el conflicto comercial entre EE. UU. y China ha alcanzado un punto crítico, por lo que cualquier noticia sobre aranceles y posibles acuerdos es crucial para la dirección del mercado de cara a la Semana Santa. Además de esta cuestión, los participantes del mercado esperan datos macroeconómicos clave, como las cifras del PIB de China y la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

EUR/USD El par EUR/USD alcanzó su nivel más alto en tres años, impulsado por la considerable preocupación por la salud de la economía estadounidense y la consiguiente fuga de capitales. Los inversores buscan refugio en activos refugio alternativos, como los bonos europeos. Los rendimientos de estos instrumentos están disminuyendo, en parte en previsión de un recorte de tipos de interés por parte del BCE este próximo jueves. Se espera que el banco central reduzca su tipo de interés clave en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, y las proyecciones del mercado apuntan a nuevos recortes hasta el 1,75% para finales de año. A pesar de las fuertes expectativas de una mayor flexibilización monetaria por parte del BCE, el euro podría seguir encontrando apoyo si las tensiones entre EE. UU. y China no se reducen. China Datos recientes publicados en la segunda semana de abril revelaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China indicó que el país entró en un estado de deflación en marzo. La atención se centra ahora en la publicación de las cifras del PIB de China del primer trimestre de 2025, que se publicarán durante la sesión asiática del miércoles. Se prevé que los datos muestren una ligera desaceleración en comparación con el cuarto trimestre de 2024, con pronósticos de consenso que apuntan a un crecimiento interanual del 5,2%, inferior al 5,4%. Sin embargo, muchos economistas sostienen que la tasa de crecimiento real podría estar más cerca del 3-4%. Cabe destacar que, a pesar de la intensa guerra comercial los índices bursátiles chinos han estado recuperando pérdidas. Se especula que China podría estar reduciendo sus tenencias de deuda del Tesoro estadounidense, lo que podría canalizar fondos hacia el mercado interno. También se ha observado un fortalecimiento del yuan chino. No obstante, la confianza del mercado hacia los activos chinos seguirá estando determinada principalmente por la evolución de las relaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. Oro El metal precioso ha alcanzado máximos sin precedentes, superando contundentemente el umbral de los 3.200 dólares por onza. La rentabilidad del oro en lo que va de año se sitúa ahora en un impresionante 22%. En respuesta, las firmas de inversión están revisando al alza sus previsiones de fin de año, y algunas proyecciones sugieren que los precios podrían superar los 4.000 dólares por onza. En la actualidad, el oro se considera el principal refugio seguro para el capital, en particular considerando la importante liquidación observada en el mercado del Tesoro estadounidense en medio de una profunda incertidumbre derivada de la actual guerra comercial.

