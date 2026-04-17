Tres mercados a seguir (20.04.2026)

Los inversores en todos los mercados esperan que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán demuestre ser duradero y finalmente permita la reapertura del Estrecho de Ormuz. Aunque los precios del petróleo han retrocedido, se mantienen en niveles elevados. La euforia es principalmente visible en los mercados bursátiles, donde estamos observando valoraciones en máximos históricos. La próxima semana traerá varias publicaciones macroeconómicas relevantes; sin embargo, la atención global seguirá centrada en gran medida en Medio Oriente. También vale la pena señalar que la temporada de resultados en Wall Street está en pleno desarrollo, lo que podría impactar significativamente la sostenibilidad de los índices en sus máximos históricos. En consecuencia, durante la semana será clave seguir instrumentos como GBPUSD, oro y S&P 500.

GBPUSD

El número de datos macroeconómicos tanto para la libra como para el dólar será relevante en los próximos días. El martes se publicarán datos de empleo en Reino Unido y cifras de ventas minoristas en Estados Unidos. El miércoles llegará el informe de inflación (IPC) del Reino Unido, que podría ser clave para determinar la trayectoria de tasas en el país. Actualmente, el mercado descuenta solo un 40% de probabilidad de una subida de tasas hacia mitad de año, mientras que a finales de marzo se estimaban casi dos subidas.

En cuanto a política monetaria, será clave la comparecencia de Kevin Warsh ante el Comité Bancario del Senado estadounidense. Sus comentarios podrían dar señales sobre la dirección que tomará la Reserva Federal tras la salida de Jerome Powell. Además, el jueves se publicarán lecturas preliminares de PMI para el sector industrial tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Oro

El precio del oro sigue dependiendo en gran medida del sentimiento en torno a la situación en Medio Oriente. Paradójicamente, una escalada del conflicto puede ejercer presión bajista sobre el metal, debido al riesgo de mayor inflación futura y, en consecuencia, políticas monetarias más restrictivas por parte de los bancos centrales.

Por el contrario, una mejora en el sentimiento favorece al oro, ya que reduce los riesgos inflacionarios y la probabilidad de nuevas subidas de tasas. En este contexto, la comparecencia de Kevin Warsh el martes será especialmente relevante para el mercado del oro.

También es importante considerar que, a medida que surjan señales de paz en Medio Oriente, la atención de los inversores se desplazará hacia otros riesgos estructurales que podrían respaldar al metal precioso. El aumento de la deuda global y el proceso de desdolarización son factores que podrían sostener el mercado alcista, siempre que no se vea frenado por un giro más restrictivo en la política monetaria.

S&P 500

Los índices de Wall Street han logrado alcanzar nuevos máximos históricos a pesar de que el Estrecho de Ormuz sigue bloqueado. Parece que los inversores estadounidenses consideran este problema prácticamente resuelto. Si este optimismo se mantiene, el mercado centrará completamente su atención en los resultados corporativos.

Hasta ahora, la mayoría de las grandes compañías ha presentado resultados sólidos, aunque la reacción del mercado ha sido mixta. En los próximos días se conocerán los resultados de empresas como Tesla, IBM, AT&T y Boeing (miércoles), así como Caterpillar e Intel (jueves).

Además, el jueves está prevista una votación sobre la oferta de fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance, lo que podría generar volatilidad adicional en el sector de medios.