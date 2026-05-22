Tres mercados para seguir la próxima semana (22.05.2026)

- La próxima semana estará dominada por datos clave de inflación como el PCE en Estados Unidos y los reportes de IPC en Europa.
- El S&P 500, el EUR/USD y el USD/JPY serán los principales activos a seguir debido a riesgos macroeconómicos y geopolíticos.
- Las expectativas de política monetaria de la Fed, el BCE y el BoJ podrían generar fuertes movimientos en los mercados globales.
- La próxima semana estará dominada por datos clave de inflación como el PCE en Estados Unidos y los reportes de IPC en Europa.
- El S&P 500, el EUR/USD y el USD/JPY serán los principales activos a seguir debido a riesgos macroeconómicos y geopolíticos.
- Las expectativas de política monetaria de la Fed, el BCE y el BoJ podrían generar fuertes movimientos en los mercados globales.
El último lunes de mayo ofrecerá a los mercados financieros globales una breve pausa, con la suspensión de operaciones en Estados Unidos por el feriado de Memorial Day, junto con cierres de mercados en Reino Unido, Hong Kong y Corea del Sur. Sin embargo, esta calma podría resultar engañosa. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente siguen siendo elevadas, y la próxima semana promete una intensa agenda de datos macroeconómicos destinados a definir el sentimiento de los inversores en el corto plazo.
Entre los eventos más importantes se encuentra el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), junto con una serie de publicaciones del IPC europeo y comentarios clave de banqueros centrales. Antes de estos catalizadores de la próxima semana, tres instrumentos merecen especial atención: el S&P 500 (US500), el EUR/USD y el USD/JPY.
S&P 500 (Futuros US500)
El principal índice estadounidense enfrenta una prueba crucial de resiliencia. Después de estabilizarse y acercarse nuevamente a sus máximos históricos, la atención de los inversores se dirige al importante paquete de datos de Estados Unidos programado para el próximo jueves. Desde la perspectiva de política monetaria, el evento principal será el informe de ingresos y gastos personales de abril, que incluye el deflactor subyacente del PCE, el indicador de inflación preferido por la Fed aunque esta preferencia podría cambiar rápidamente bajo el liderazgo de Kevin Warsh.
La publicación proporcionará una señal clara sobre el margen existente para posibles ajustes de tasas de interés en los próximos meses. El jueves también traerá actualizaciones sobre el PIB de Estados Unidos, órdenes de bienes duraderos y solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Aunque el reciente reporte extraordinario de Nvidia marcó el cierre de la temporada de resultados corporativos para muchas compañías, varias empresas relevantes como Salesforce, Dell, Costco y Snowflake publicarán resultados la próxima semana.
EUR/USD
El par de divisas más negociado del mundo se perfila como un campo de batalla para narrativas macroeconómicas opuestas entre Estados Unidos y la eurozona. Mientras el próximo jueves estará dominado por el dato del PCE estadounidense, el viernes siguiente traerá una avalancha de datos desde Europa.
Coincidiendo con el cierre de mes, el viernes se publicarán las cifras preliminares del IPC de mayo para las principales economías de la eurozona, incluyendo Alemania, Francia, Italia y España, complementadas por reportes de PIB de Francia e Italia. Un día antes, el jueves, se publicarán indicadores de sentimiento económico y del consumidor en la eurozona. Resulta especialmente importante que ese mismo jueves también se divulgarán las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), las cuales serán analizadas cuidadosamente debido a la intensa expectativa del mercado respecto a la decisión de tasas de junio.
USD/JPY
El yen japonés está entrando en un período de elevada volatilidad, impulsado por una combinación de factores monetarios y eventos geopolíticos relevantes. El Banco de Japón (BoJ) ha señalado durante mucho tiempo la posibilidad de una subida de tasas para combatir riesgos inflacionarios, a pesar de que los recientes datos nacionales muestran cifras sorprendentemente débiles. Al mismo tiempo, con la economía al borde de una posible desaceleración, el mercado está descontando una probabilidad cercana al 100% de una subida de tasas antes de finales de julio.
El próximo miércoles, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, ofrecerá declaraciones que podrían consolidar las expectativas de subida de tasas o descartarlas completamente. El viernes, el mercado recibirá datos de inflación de Tokio junto con cifras de desempleo, producción industrial y ventas minoristas.
El sentimiento geopolítico también estará influenciado por la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Quad el martes en Nueva Delhi, seguida el viernes por el inicio de la prestigiosa cumbre de defensa en Singapur, a la que asistirán, entre otros, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
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