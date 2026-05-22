Wall Street se acerca a máximos históricos antes del fin de semana largo, impulsado por la IA.

El optimismo en los mercados estadounidenses se mantiene al inicio de la jornada del viernes, con las acciones encaminándose a registrar su racha de ganancias semanales más larga desde 2023. Este optimismo se sustenta en una inyección general de liquidez y sólidos indicadores macroeconómicos. El apetito por el riesgo de los inversores se ha visto impulsado aún más por la caída del índice de volatilidad VIX a su nivel más bajo desde principios de febrero, a pesar de un breve repunte técnico en las primeras horas de la sesión matutina de futuros. Cabe destacar el considerable optimismo de cara al fin de semana respecto a los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio, ya que ambas partes informan de avances en las conversaciones diplomáticas, lo que provoca un nuevo retroceso en los precios del petróleo crudo.

El dinamismo del mercado también se ve impulsado por una agresiva ola de recompras de acciones y adquisiciones en efectivo por parte de las empresas. Según datos del EPFR, el valor total de estas compras de acciones corporativas ya ha superado el billón de dólares en 2026. Desafiando las tendencias globales, los datos del PMI del S&P publicados el jueves subrayan la resiliencia de la economía estadounidense, en particular del sector manufacturero. Cada vez resulta más evidente que la inversión de capital en inteligencia artificial está empezando a reflejarse en datos macroeconómicos tangibles.

Como era de esperar, dada la gran concentración de gigantes tecnológicos, el sector principal del Nasdaq 100 lidera el mercado hoy en día. Fuente: Bloomberg Finance LP

Nasdaq 100

El S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron aproximadamente un 0,5% al ​​inicio de la sesión al contado, antes de moderar ligeramente sus avances hasta situarse entre el 0,3% y el 0,4%, dejando a ambos índices a escasos 10 puntos porcentuales de sus máximos históricos. Cabe recordar que los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por el Día de los Caídos (Memorial Day), y la negociación de futuros operará con un horario reducido hasta las 19:00 CET.

El Nasdaq 100 ha seguido subiendo a pesar del retroceso de las acciones de Nvidia; si bien el fabricante de chips presentó excelentes resultados financieros, el anuncio parece haber provocado una toma de beneficios entre los inversores. Por el contrario, las grandes empresas como Apple y AMD cotizan cerca de sus máximos históricos, mientras que otras como Microsoft y Meta Platforms se mantienen muy por debajo de sus máximos históricos, lo que sugiere que los principales índices aún tienen margen para extender sus ganancias.

Gráfico del Nasdaq 100 con velas diarias

Noticias corporativas destacadas

IBM (+2,2%) y GlobalFoundries (+7,8%) ava nzaron tras la noticia de que el gobierno estadounidense ha otorgado 2.000 millones de dólares para el desarrollo de instalaciones de obleas cuánticas.

Workday (WDAY) subió un 6,8% —tras haber repuntado hasta un 12% en la negociación previa a la apertura— después de que sus resultados financieros del primer trimestre superaran las expectativas de Wall Street.

Zoom Communications (ZM) escaló un 11% gracias a unos beneficios mejores de lo esperado y una mejora en sus previsiones para todo el año. La acción se vio impulsada además por la mejora de la calificación de KeyBanc a "Ponderación del sector".

Take - Two Interactive (TTWO) cayó un 4,4%, revirtiendo una ganancia previa a la apertura de hasta un 5%, a pesar de presentar sólidos resultados trimestrales y confirmar formalmente la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre.

IMAX Corp. (IMAX) se disparó casi un 17% tras los informes de los medios de comunicación que indicaban que la operadora de cines de gran formato está explorando una posible venta y se ha puesto en contacto con varias empresas de entretenimiento.

Alcoa Corp. (AA) subió un 7% después de que UBS elevara la calificación del productor de aluminio a "Comprar", citando una perspectiva favorable para los precios del aluminio impulsada por la guerra en curso.

Peloton (PTON) repuntó un 11% y Universal Technical Institute (UTI) ganó un 8% tras el anuncio de que ambas acciones se incorporarán al índice S&P SmallCap 600.

Las acciones chinas que cotizan en EE. UU. registraron descensos: Alibaba (BABA) cayó un 1,1% y Trip.com (TCOM) un 2,2%, lastradas por la preocupación ante los planes del regulador de valores chino de sancionar a las corredurías transfronterizas.

Fuente: Bloomberg Finance LP