Tres nuevos candidatos para la presidencia de la Reserva Federal

CNBC informó en su último informe que la administración de Donald Trump está considerando 11 candidatos para la presidencia de la Reserva Federal, cargo que Jerome Powell dejará vacante en mayo de 2026. Según se informa, la lista incluye tres nuevos nombres: David Zervos, Larry Lindsey y Rick Rieder.

¿Quiénes son los nuevos aspirantes a la presidencia de la Fed?

David Zervos, Estratega Jefe de Mercado en Jefferies y Director de la División Macro Global en Leucadia Asset Management. Presenta análisis de mercado en reuniones con clientes, apariciones en medios y conferencias. Desarrolla estrategias macroeconómicas, centrándose en el análisis y la comunicación de las tendencias financieras y económicas globales. Al ser preguntado sobre el nuevo miembro de la Fed, Miran, y los candidatos iniciales para suceder a Powell (Hasset, Warsh, Waller), afirmó que el mercado acogería con satisfacción cualquiera de estas nominaciones y que la Fed se beneficiaría de una mayor diversidad de opiniones.

Larry Lindsey, Presidente de The Lindsey Group y exasesor económico del presidente de EE. UU., así como exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Fed. Actualmente se centra en el análisis de las tendencias macroeconómicas globales y la política económica. Publica regularmente comentarios sobre el mercado, aparece en medios de comunicación y advierte sobre los próximos riesgos económicos, incluyendo una posible recesión en 2025. Ha criticado a la Fed, afirmando que el impacto general de la política monetaria en la productividad estadounidense desde 2007 ha sido negativo.

Rick Rieder, Director de Inversiones de Renta Fija Global de BlackRock, gestiona aproximadamente 3,1 billones de dólares en activos. Lidera los equipos de Renta Fija Fundamental y Asignación Global, participa en comités de inversión globales, asesora a Alphabet y UBS, y participa activamente en la elaboración de análisis de mercados y política monetaria. En sus recientes declaraciones, destacó las señales emergentes de una desaceleración en el mercado laboral, sugiriendo que los tipos de interés podrían ser 100 puntos básicos más bajos.

Como se observa, los tres nuevos nombres coinciden con las críticas al enfoque actual de la política monetaria, aunque sus opiniones se mantienen moderadas y alejadas de una agenda agresiva al estilo de Trump. Los candidatos rumoreados también aportan cierta diversidad al grupo actual, que se compone principalmente de personas que han estado o están afiliadas a la Fed (Bullard, Bowman, Jefferson, Logan, Waller, Warsh). La ampliación del grupo de posibles sucesores de Powell sugiere que el proceso de selección del nuevo presidente de la Fed será más largo, lo que reduce el riesgo de que se forme un "gabinete en la sombra" en torno a un nombre previamente elegido.