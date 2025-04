Trump amenaza con aranceles adicionales del 50% a China mientras se intensifican las tensiones comerciales

El presidente Trump intensificó su guerra comercial con China el lunes, amenazando con imponer un arancel adicional del 50% a las importaciones chinas si Pekín no retira sus aranceles de represalia del 34% antes del 8 de abril. Esto llevaría el total de aranceles estadounidenses sobre productos chinos a un prohibitivo 104% cuando se combinan con los aranceles existentes. "Si China no retira su aumento del 34% por encima de sus ya largos abusos comerciales para mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá ARANCELES ADICIONALES a China del 50%, efectivos desde el 9 de abril", publicó Trump en redes sociales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El presidente también amenazó con terminar todas las conversaciones comerciales con China mientras abre negociaciones con otros países. Las nuevas amenazas llegan mientras los mercados siguen cayendo en respuesta al anuncio de Trump del 2 de abril de un arancel general del 10% sobre todas las importaciones y aranceles más altos sobre 185 países considerados "los peores infractores". China ya ha anunciado contramedidas que incluyen un arancel correspondiente del 34% sobre bienes estadounidenses y controles de exportación sobre elementos de tierras raras, que comenzarán el 10 de abril. Trump defendió su enfoque, sugiriendo que los mercados "pueden necesitar tomar medicina" y describió los nuevos aranceles como "ya en vigor, y una cosa hermosa de contemplar."

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.