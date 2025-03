Trump anuncia que no habrá aranceles para México en bienes y servicios del T-MEC. El dólar frente al peso mexicano a la baja 0,4%.

El presidente Trump anunció hoy en Truth Social que todos los aranceles sobre los bienes del T-MEC provenientes de México serán eliminados hasta el 2 de abril. Tras la actualización arancelaria, los pares de divisas dólar frente al peso mexicano (USD/MXN) y dólar frente al dólar canadiense (USD/CAD) cayeron aproximadamente un 0,4%, fortaleciendo al dólar estadounidense. Las acciones de la administración y del propio Trump reafirman a los mercados que los aranceles son más una herramienta de negociación para EE.UU. en la región , en lugar de una medida de política permanente que podría llevar a las economías de México y Canadá a una recesión.

, en lugar de una medida de política permanente que podría llevar a las economías de México y Canadá a una recesión. El presidente tomó esta decisión después de reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum . Como indicó en su publicación, la suspensión se aplica a todos los bienes cubiertos bajo el acuerdo del T-MEC , incluidos productos agrícolas, bienes industriales, automóviles y autopartes.

. Como indicó en su publicación, la , incluidos productos agrícolas, bienes industriales, automóviles y autopartes. Según el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aproximadamente el 50% de los productos de Canadá y México cumplen con los estándares del T-MEC. Sin embargo, sigue sin estar claro si la exención arancelaria para los bienes del T-MEC (el acuerdo conjunto entre México, Canadá y EE.UU.) incluirá también a Canadá , ya que la declaración de Trump se refirió exclusivamente a México.

Sin embargo, sigue sin estar claro si la exención arancelaria para los bienes del T-MEC (el acuerdo conjunto entre México, Canadá y EE.UU.) , ya que la declaración de Trump se refirió exclusivamente a México. Dada la retórica de Trump y la naturaleza dinámica de sus decisiones , es posible que Canadá también reciba una exención temporal de aranceles mientras continúan las negociaciones. Hasta ahora, se sabe que el presidente ha ofrecido a Canadá una exención para vehículos que cumplan con los estándares del T-MEC , y funcionarios de su administración han insinuado la posible reducción de aranceles sobre ciertos productos agrícolas .

, es posible que Canadá también reciba una mientras continúan las negociaciones. Hasta ahora, se sabe que el presidente ha , y funcionarios de su administración han insinuado la . El secretario de Comercio, Howard Lutnick , fue el primero en informar que Trump probablemente retrasaría la imposición de un arancel del 25% a México (y posiblemente a Canadá) sobre todos los bienes y servicios cubiertos por el acuerdo comercial del T-MEC.

, fue el primero en informar que Trump probablemente retrasaría la imposición de un sobre todos los bienes y servicios cubiertos por el acuerdo comercial del T-MEC. La suspensión de aranceles durará hasta el 2 de abril . Después de esa fecha, Trump planea introducir nuevos aranceles , incluyendo impuestos "recíprocos" a otros países y gravámenes sectoriales específicos dirigidos a industrias como la automotriz, farmacéutica y de semiconductores .

. Después de esa fecha, , incluyendo y gravámenes sectoriales específicos dirigidos a . Trump criticó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau , acusándolo de usar el tema arancelario como una herramienta política para su reelección. Lutnick también afirmó que el Fondo Soberano de EE.UU., anunciado por Trump, no se financiaría con ingresos arancelarios .

, acusándolo de usar el tema arancelario como una herramienta política para su reelección. Lutnick también afirmó que . Lutnick espera que, a partir del 2 de abril, los aranceles recíprocos iniciales sean altos pero disminuyan gradualmente. También señaló que para esa fecha, México y Canadá habrán hecho lo suficiente para abordar la crisis del fentanilo, lo que permitirá que las negociaciones se centren exclusivamente en los aranceles recíprocos. Justin Trudeau declaró que Canadá está involucrado en discusiones destinadas a lograr la eliminación completa de los aranceles. Sin embargo, hasta que el asunto se resuelva, está preparado para entrar en una guerra comercial con Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

